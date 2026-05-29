Se desaprobó la rendición de cuentas municipal

El Concejo Deliberante de Ayacucho rechazó la Rendición de Cuentas 2025 por 8 votos en contra y 7 a favor, desaprobando el ejercicio económico del año anterior.

En este 2026 y con la nueva conformación del Concejo, el oficialismo no pudo mantener la mayoría absoluta de años anteriores y por lo tanto sus 7 votos no fueron suficientes ante los ediles de la oposición, tanto de Fuerza Patria como LLA. Fue empate 7 a 7 por lo que desequilibró el voto doble del Presidente del Concejo, Marcelo Bentaberry.

Fue una sesión llamativa desde quienes optaron por tomar la palabra dado que la concejal del Acuerdo Cívico, Paola Colantuono, quien supo estar cuestionada en el espacio político por provenir del PRO, fue la encargada de defender la gestión inicialmente, más allá que luego se sumó Fernando Imaz, para tratar de “salvar la ropa”.

Por parte de Fuerza Patria, Alejandro Troncoso sostuvo que “hay muchas incongruencias entre lo que se planificó en el Presupuesto y lo que se dio. Por eso no podemos acompañar” dijo en tanto la concejal de LLA, Marisa Darguibel, continuó en la misma sintonía de desacuerdo entre lo previsto y lo realizado.