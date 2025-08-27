Se conocen los 12 clasificados a la Copa de Oro RUS de TC 2025

El Turismo Carretera abre una nueva edición de la Copa de Oro RUS. Marcelo Agrelo fue el ganador de la Etapa Regular, pero comienza detrás de Agustín Canapino, que se llevó 2 victorias en la primera fase.

El Turismo Carretera comienza a disputar la 18ª edición de la Copa de Oro RUS. Ya están definidos los 12 clasificados que iniciarán el camino al título que se definirá el 7 de diciembre en el Gran Premio Coronación en La Plata. Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) arranca el minitorneo en lo más alto de la tabla de posiciones, producto de 2 victorias durante la Etapa Regular.

El representante del Canning Motorsport ostenta 16 puntos, producto de sus triunfos en Concepción del Uruguay (8ª fecha) y la más reciente en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires (10ª). Lo sigue Marcelo Agrelo (Toyota camry), ganador de la Etapa Regular, quien todavía adeuda la victoria reglamentaria.

Detrás de ellos se ubican los que ganaron durante la primera fase, es decir, Mariano Werner (Ford Mustang), que lo hizo en Alta Gracia (6ª fecha). Mauricio Lambiris (Ford Mustang), que subió a lo más alto del podio en Termas (5ª). Y Otto Fritzler (Toyota Camry), que hizo lo propio en Posadas (7ª). Por último se ubican los que no ganaron durante la Etapa Regular con 0 puntos: Juan Martín Trucco (Dodge Challenger); Julián Santero (Ford Mustang); Germán Todino (Ford Mustang); Valentín Aguirre (Chevrolet Camaro); Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro); Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) y Jeremías Olmedo (Ford Mustang).

Todos los pilotos disputarán la Copa sin kilos extras. Es decir que aquellos pilotos que ganaron y cargaron lastre durante la Etapa Regular, descargarán a cero. A su vez, no se sumarán kilos por victoria en el sprint final. De este modo, todos los pilotos estarán en igualdad de condiciones en las últimas 5 carreras.

Así arranca la Copa de Oro