Se conoce la lista de los 26 que irán al Mundial

Argentina ya tiene confirmado a los 26 futbolistas que disputarán el Mundial 2026, que comenzará en dos semanas donde comenzará la defensa del título.

Sin sorpresas en los arqueros, en la nómina de defensores se destaca la presencia de Facundo Medina en lugar de Marcos Acuña, la ausencia más sorpresiva luego de su semestre en River. A su vez, también ingresó Leonardo Balerdi, quedándose con el último boleto en la zaga central venciendo a Marcos Senesi.

En la mitad del campo de juego dicen presente Giovani Lo Celso y Valentín Barco, le ganaron en la pulseada a Franco Mastantuono y Emiliano Buendía. Respecto al frente de ataque, la gran incógnita estaba alrededor del puesto del tercer delantero, el cual finalmente quedó en manos de Juan Manuel López, tendrá su primera experiencia en una cita mundialista.

En total hay 17 jugadores que se repiten respecto del plantel que logró coronarse en la última edición de la Copa del Mundo: Emiliano «Dibu» Martínez, Gerónimo Rulli, Nicolás Tagliafico, Gonzalo Montiel, Lisandro Martínez, Cristian «Cuti» Romero, Nicolás Otamendi, Nahuel Molina, Leandro Paredes, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Julián Álvarez, Lionel Messi, Thiago Almada y Lautaro Martínez.

Lista de la Selección Argentina para el Mundial 2026

Arqueros:

Emiliano «Dibu» Martínez (Aston Villa)

Gerónimo Rulli (Olympique de Marsella)

Juan Musso (Atlético de Madrid)

Defensores:

Leonardo Balerdi (Olympique de Marsella)

Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon)

Gonzalo Montiel (River)

Lisandro Martínez (Manchester United)

Cristian Romero (Tottenham)

Nicolás Otamendi (Benfica)

Facundo Medina (Olympique de Marsella)

Nahuel Molina (Atlético de Madrid)

Mediocampistas:

Leandro Paredes (Boca)

Rodrigo De Paul (Inter Miami)

Valentín Barco (Racing de Estrasburgo)

Giovani Lo Celso (Real Betis)

Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Enzo Fernández (Chelsea)

Delanteros:

Julián Álvarez (Atlético de Madrid)

Lionel Messi (Inter Miami)

Nico González (Atlético de Madrid)

Thiago Almada (Atlético de Madrid)

Giuliano Simeone (Atlético de Madrid)

Nico Paz (Como)

Juan Manuel López (Palmeiras)

Lautaro Martínez (Inter)

Los futbolistas empezarán la concentración y los entrenamientos el 1° de junio en el Compass Minerals National Performance Center de Kansas City, en el centro de los Estados Unidos, donde la Albiceleste jugará dos de sus tres partidos en el Grupo J.