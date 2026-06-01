La Comisión conmemorativa por los 50 años del Golpe de Estado, recuerda que del 26 al 31 de mayo, se conmemoró la Semana del Detenido Desaparecido. Dicho recuerdo fue determinado en 1981 por la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos (FEDEFAM) y organizaciones de derechos humanos.

Durante esta semana se honra la memoria de las víctimas de desaparición, se reconoce la lucha de sus familias por la verdad y la justicia, y se reafirma el compromiso con la memoria, la reparación y las garantías de no repetición.

En nuestra ciudad, mantenemos viva la memoria de lo 𝟏𝟎 𝐝𝐞𝐭𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐬𝐚𝐩𝐚𝐫𝐞𝐜𝐢𝐝𝐨𝐬 que forman parte de nuestra historia. Desde la 𝐂𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢ó𝐧 𝐜𝐨𝐧𝐦𝐞𝐦𝐨𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐚 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐨𝐬 𝟓𝟎 𝐚ñ𝐨𝐬 𝐝𝐞𝐥 𝐠𝐨𝐥𝐩𝐞 𝐝𝐞 𝐞𝐬𝐭𝐚𝐝𝐨 acompañamos a sus familias y renovamos el compromiso de trabajar por verdad, justicia y memoria.

Recordar a las personas desaparecidas es reconocer su dignidad y acompañar la búsqueda de verdad, justicia y reparación para sus familias y comunidades.