Se confirmó el PARO de los gremios docentes para este martes 14 de Octubre

Los gremios docentes anunciaron un paro nacional y movilización para este martes 14 de octubre durante 24 horas. La medida de fuerza es impulsada por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) y se debe a la falta de convocatoria del Gobierno a la paritaria nacional del sector.

“Frente al ajuste, los recortes presupuestarios y el desfinanciamiento educativo, CTERA reafirma su compromiso en defensa de la escuela pública, de calidad, democrática y federal”, indicaron desde el sindicato que conduce Sonia Alesso.

Este miércoles 8, el gremio docente realiza una jornada nacional de lucha bajo el lema “La escuela enseña y construye esperanza” en el que dictan clases públicas y radios abiertas.

El Frente de Unidad Docente Bonaerense adhiere al paro nacional del 14 de octubre. Los sindicatos docentes AMET, FEB, Sadop, Suteba y Udocba justificaron la medida de fuerza ante el “recorte salarial y el ajuste” del Gobierno.

Nuevo paro docente nacional: qué reclaman desde CTERA

Desde CTERA lanzaron un nuevo paro docente para el martes 14 de octubre. Será por 24 horas y abarcará a todo el país.

Los referentes de SUTEBA, Roberto Baradel, y de CTERA, Sonia Alesso. Foto: (Ctera)

El gremio docente reclama los siguientes puntos:

Una nueva Ley de Financiamiento Educativo .

. La convocatoria a la paritaria nacional docente .

. La restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y el pago de las sumas adeudadas.

del Fondo Nacional de Incentivo Docente y el pago de las sumas adeudadas. El aumento del presupuesto educativo y fondos para infraestructura escolar.

Mejoras salariales y laborales para el sector.

Defensa de los derechos previsionales y de las jubilaciones docentes.

Desde CTERA también rechazaron el Presupuesto 2026 presentado por el presidente Javier Milei, al que calificó como “un ataque directo a la educación pública”. El documento oficial incluye el fin de la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en el sistema educativo.

El Presupuesto 2026 fija $4,8 billones en las partidas para las universidades nacionales. El artículo 30 de la propuesta oficial, el Ejecutivo busca derogar la obligación que tiene el Estado de invertir 6% del PBI en educación, que surge de la ley 26.206. El año pasado, la hoja de estimación de ingresos y gastos suspendía esta norma de 2006 y que se cumplió solo por 12 meses.

N. de la R; fuentes propias y TN.