Se confirmó el fallecimiento del actor, humorista, libretista y autor Carlos Ernesto Román

Con una amplia trayectoria en el teatro, radio y televisión, este domingo se dio a conocer el fallecimiento del actor, humorista, libretista y autor Carlos Ernesto Román. La noticia fue confirmada por sus hijos a través de sus redes sociales.

”Carlitos” Román nació el 8 de enero de 1949, era hijo de Justo Ernesto Román, histórico referente del deporte local. El artista se formó en la primera promoción de la Escuela Municipal de Arte Dramático (EMAD) y profundizó sus estudios junto a Alejandra Boero y Montanelli.

Su debut artístico se produjo en 1976 en los escenarios del café concert Buteco, junto a José Luis Gioia, y también integró espectáculos en la Galería Peláez Aller junto al Trío Galleta. A partir de entonces desarrolló una extensa carrera vinculada al humor, la actuación y la escritura de libretos.

A lo largo de los años recibió diversos reconocimientos por su aporte a la cultura marplatense, fue distinguido como Embajador Turístico de Mar del Plata por su permanente difusión de la ciudad y declarado Ciudadano Destacado por el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredón.

En 2022 obtuvo el máximo galardón de los Premios Enrique en el rubro Artista de Variedades durante una ceremonia realizada en el Centro de Arte.