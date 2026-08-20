Se avanza con la instalación de cuatro nuevos controladores de velocidad sobre la Autovía 2

Aubasa avanzará con la instalación de cuatro nuevos controladores de velocidad sobre la Autovía 2, uno de los principales corredores utilizados para viajar desde Buenos Aires hacia la Costa Atlántica. Los equipos estarán ubicados en la zona de El Peligro, donde vecinos vienen reclamando medidas ante la reiteración de siniestros viales.

La empresa lanzó el Concurso de Precios N° 127/2026 para adquirir e instalar los nuevos dispositivos, con una inversión prevista de casi 100 mil dólares más IVA.

La apertura de ofertas está prevista para el 2 de septiembre y, según el pliego, los trabajos deberán completarse dentro de los 30 días posteriores a la firma del contrato o emisión de la orden de compra.

Los cuatro equipos estarán distribuidos entre los kilómetros 43 y 47 de la Autovía 2.

Dos serán colocados en sentido ascendente, rumbo a la Costa Atlántica:

Kilómetro 43. Kilómetro 46.

Los otros dos funcionarán en sentido descendente, hacia Buenos Aires:

Kilómetro 47. Kilómetro 45.

La incorporación de estos dispositivos se produce luego de una seguidilla de accidentes fatales registrados en la zona de El Peligro, situación que generó reiterados reclamos y manifestaciones de vecinos.

CÓMO FUNCIONARÁN LOS NUEVOS RADARES

De acuerdo con las especificaciones técnicas, los equipos podrán realizar la lectura simultánea de dos carriles y detectar la velocidad de los vehículos que circulen por el sector.

Además, estarán vinculados a carteles LED de alta luminosidad que mostrarán en tiempo real la velocidad registrada.

El sistema utilizará distintos colores para advertir a los conductores: verde cuando la velocidad se encuentre dentro del límite permitido, amarillo como señal de advertencia y rojo cuando se detecte un exceso.

De esta manera, quienes circulen por la Autovía 2 podrán conocer inmediatamente la velocidad a la que están transitando y recibir una alerta visual en caso de superar los parámetros establecidos.

La empresa que resulte adjudicataria deberá encargarse no solamente de la provisión de los cuatro dispositivos, sino también del montaje, instalación, configuración, puesta en marcha y verificación integral del sistema.

El objetivo es que los nuevos controles estén completamente operativos antes de la próxima temporada de verano, cuando aumenta considerablemente el tránsito rumbo a los distintos destinos de la Costa Atlántica.

N. de la R; fuente Punto Uno 96.1