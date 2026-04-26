Sarmiento ganó el clásico a Atlético por 2 a 1 en una tarde desapacible / Empató Defensores – Perdió Estrada

El «rojinegro» se puso en ventaja a los 10 minutos del primer tiempo 2 a 0 con goles de Joaquín Méndez y de Uriel Galera. estuvieron en alto nivel ambos arqueros. Parín sacó dos o tres pelotas increíbles para Sarmiento y no fue menos Nico Fagalde, que tapó un par de mano a mano y sacó del ángulo otro par. Nicolás Balsamo descontó para Atlético, con un golazo de fuera del área que clavo en el ángulo, a los 25 del segundo tiempo.

La lluvia y el viento se hicieron sentir fuerte durante todo el partido, y sin embargo ambos equipos brindaron un notable espectáculo y la gente se dio cita en gran número en ambas sectores, tanto del local como visitante.

Defensores que mantiene el invicto en 2026, igualó en Tandil ante Independiente 1 a 1 con gol de penal de Alex González. Estrada cayó en Rauch 2 a 0 ante San Lorenzo.

Estadio Municipal; Dr. José A. Barbieri.

Arbitro: Juan Giardini.

SARMIENTO 2 – M. Parín, F. Pereyra, B. Didio, N. De La Vega y M. Sauco, D. palacios, Juan M, Ledesma, J. Sayar, W. Palle, U. Galera y J. Méndez. DT Fernando Aguiar.

ATLETICO 1 – N. Fagalde, J. Ríos, M. Barreira, A. Hermida y B. Alvárez, P. Valenzuela, J. Vesce, T. Sútil y J. Ponce, F. Iriarte y N. Balsamo. DT Cristián López.

Goles; 5 PT Joaquín Méndez y 10 PT Uriel Galera para Sarmiento. 25 ST descontó Nicolás Balsamo para Atlético.

Cambios; en Sarmiento ingresaron Mateo Palumbo, Marcos Antúnez, Luciano Lorenzo y Leonardo Fernández. En Atlético lo hicieron Matías Sonetti, Laureano caló y Benjamín Ismael.

Este domingo se disputaron los encuentros programados de Primera División y Reserva A y B, que estaban programados.

También hubo acción en Primera Femenino.

En Benito Juárez, la actividad fue suspendida.

Los partidos que debieron postergarse serán reprogramados oportunamente.

A continuación, te compartimos el detalle completo de la jornada.