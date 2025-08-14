Santiago Liaudat estará en dos charlas este lunes 18 de Agosto

Lunes 18 estaré con dos charlas virtuales 💻.
Dejo la invitación por si alguien tiene interés en asistir ✉️:
🕚 11hs. 🌱 Stevia: conocimiento, propiedad intelectual y acumulación de capital.
🏛 Organiza: Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular IABIMO – INTA/CONICET
📩 Pedir enlace: ibiotecno.seminarios@inta.gob.ar
🕗 20hs. 📚 Educación y proyecto nacional
🎤 En panel: “Revolución educativa…”
🏛 Organiza: Universidad Popular de Invierno, Multisectorial Federal Argentina
📝 Inscripción: forms.gle/SQr4nH1NkH2sDGPb9
