Santiago Liaudat estará en dos charlas este lunes 18 de Agosto

Lunes 18 estaré con dos charlas virtuales 💻.

Dejo la invitación por si alguien tiene interés en asistir ✉️:

🕚 11hs. 🌱 Stevia: conocimiento, propiedad intelectual y acumulación de capital.

🏛 Organiza: Instituto de Agrobiotecnología y Biología Molecular IABIMO – INTA/CONICET

📩 Pedir enlace: ibiotecno.seminarios@inta.gob.ar

🕗 20hs. 📚 Educación y proyecto nacional

🎤 En panel: “Revolución educativa…”

🏛 Organiza: Universidad Popular de Invierno, Multisectorial Federal Argentina

📝 Inscripción: forms.gle/SQr4nH1NkH2sDGPb9

