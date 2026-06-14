Santi Liaudat y una invitación para este miércoles 17 de Junio con el «Foro del Pensamiento»

Hola, les comparto dos actividades para este miércoles.
📚 Una de ellas será en modalidad híbrida y la otra completamente virtual, por lo que podrán participar desde cualquier lugar del mundo.
⚠️ Además, les recuerdo que están transcurriendo los últimos días para postular candidaturas a los Premios del Pensamiento Nacional Latinoamericano: https://forodelpnl.wixsite.com/foro-del-pensamiento/copia-de-premios
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¡Los espero! 👇
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