Santi Liaudat no para de dar entrevistas y charlas

23 septiembre, 2025

Mesa: Ciencia, Tecnología y Sociedad 💬 Con la participación de Roberto Salvarezza, Fernando Peirano, Mónica Tirado y Santiago Liaudat

📅 Viernes 26 de septiembre

⏰ 14:50 hs

📍 Sala Equidad (Juan Pablo II), Universidad Católica Argentina (UCA)

🏥 En el marco del 2do Congreso Internacional de Salud Pública

Organiza: @aasap_arg👉 Más info: https://www.aasap.org.ar/index.php/congreso

😅 De yapa, les comparto el video de la charla “Soberanía, Conocimiento y Desarrollo” en UTN Río Grande: https://www.youtube.com/watch?v=o5ZVzyS6bUI&t=15s

🔍 Si te interesan estos temas: https://linktr.ee/santiago.liaudat

