Santi Liaudat – Las Invasiones Inglesas y el despertar político del Río de la Plata

Las Invasiones Inglesas y el despertar político del Río de la Plata

💬 A 220 años de la Reconquista de Buenos Aires, Mara Espasande y Santiago Liaudat recorren uno de los episodios fundamentales de nuestra historia: la resistencia popular frente a las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807.

📜 ¿Qué significaron las invasiones? ¿Cómo respondió la población rioplatense frente al invasor? ¿Qué transformaciones políticas y sociales desencadenaron?

🌎 Un episodio para comprender la Reconquista y la Defensa de Buenos Aires y su importancia en el proceso histórico que conduciría al surgimiento de nuevas naciones tras la independencia de España.

🎥 Mirá el video completo: https://www.youtube.com/watch?v=jR19TTgbFgc&t=79s

🎧 También disponible en audio: https://open.spotify.com/episode/1qwab4UuRDcQuHhLGrdgjH?si=e12b1e4735cc4a12

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