Santi Liaudat invita al ¡Lanzamiento del Centro de Estrategia Nacional!

¡Lanzamiento del Centro de Estrategia Nacional!

🇦🇷 El CENAC es un centro de formación política que nace como respuesta a un desafío central: fortalecer las discusiones estratégicas dentro del movimiento nacional.

✔️ Más de diez cursos virtuales

✔️ Instancias presenciales

✔️ Organización política y doctrinaria en todo el país

🎯 Es momento de formarnos, organizarnos y proyectar el futuro.

¡Te esperamos!

🗓️ Sábado 21/2

⏰ 18 hs

📍 ATSA, 5 n. 375 – La Plata

– Seguinos en redes:

💻 https://www.instagram.com/cenac_ar/

📱 https://x.com/cenac_ar