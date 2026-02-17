Santi Liaudat invita al ¡Lanzamiento del Centro de Estrategia Nacional!

¡Lanzamiento del Centro de Estrategia Nacional!
🇦🇷 El CENAC es un centro de formación política que nace como respuesta a un desafío central: fortalecer las discusiones estratégicas dentro del movimiento nacional.
✔️ Más de diez cursos virtuales
✔️ Instancias presenciales
✔️ Organización política y doctrinaria en todo el país
🎯 Es momento de formarnos, organizarnos y proyectar el futuro.
¡Te esperamos!
🗓️ Sábado 21/2
⏰ 18 hs
📍 ATSA, 5 n. 375 – La Plata
💻 https://www.instagram.com/cenac_ar/
📱 https://x.com/cenac_ar
