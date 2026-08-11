Santi Liaudat anunció nueva propuesta del CENAC: Política y Estrategia, un curso de cupos muy limitados

El CENAC lanza una nueva propuesta: Política y Estrategia, un curso de cupos muy limitados y mayor nivel de profundidad, pensado para quienes quieran ir más lejos en su formación política.

Trabaja tres bloques concretos -análisis estratégico, planificación política y acción- de forma virtual, con un único compromiso presencial: un cierre los días 23, 24 y 25 de octubre en CABA.

Entre todos los inscriptos, realizaremos una selección de 25 becados, que tendrán cubierta la realización del curso y todos los gastos del cierre presencial: viaje a CABA, alojamiento y comida.

Los demás seleccionados contarán con la posibilidad de realizar el curso de forma gratuita, la cobertura del alojamiento y la comida en el encuentro presencial.

📋 El curso arranca el sábado 22 de agosto, y tenés tiempo de inscribirte en el formulario hasta el 16 de agosto a las 23:59hs.

👉 Link al formulario: https://cenac.ar/formulario_estrategia/