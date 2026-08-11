Sandra Pettovello firmó el Decreto 562/2025 que eliminó el Día de las Infancias

La medida oficial generó fuertes repercusiones en la sociedad. Mediante una nueva resolución, la ministra Sandra Pettovello determinó el final del plural inclusivo para esta fecha, reinstaurando el tradicional nombre de Día del Niño. Este esperado evento familiar se festejará en todo el país el próximo tercer domingo del mes de agosto.

La historia del Día del Niño y sus múltiples cambio

Históricamente, este festejo comenzó a realizarse en la Argentina durante el año 1960 y tenía lugar el primer domingo de agosto. Sin embargo, con el correr del tiempo, la fecha se ajustó a las necesidades del mercado. A pedido de la Cámara del Juguete, la celebración se trasladó primero al segundo domingo del mes para fomentar las ventas de regalos. Finalmente, se estableció de manera definitiva el tercer domingo de agosto a partir de 2013, luego de que en 2011 el festejo coincidiera y se viera opacado por las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) en todo el país.

El espíritu y el nombre de la festividad también sufrieron variaciones. En 2020, bajo la premisa de impulsar transformaciones culturales, el entonces secretario Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, Gabriel Lerner, propuso modificar el nombre tradicional. El objetivo de aquella gestión era «celebrar la diversidad de toda la niñez», buscando visibilizar inequidades y establecer prácticas estatales más inclusivas. Con la reciente firma de este nuevo decreto, el Gobierno actual revierte esa iniciativa para regresar al concepto original.

N. de la R; fuente M1.