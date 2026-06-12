San Cayetano: El Municipio otorgará un aumento salarial del 15% desde Julio

El intendente de Miguel Gargaglione anunció que los empleados municipales de San Cayetano recibirán un incremento salarial del 15% a partir del 1° de julio, superando el aumento originalmente previsto en el presupuesto para ese período.

La decisión fue comunicada luego de un análisis de la situación financiera del Municipio y representa una mejora adicional del 5% sobre el incremento del 10% que ya estaba contemplado en la Ordenanza Complementaria.

Miguel Gargaglione confirmó un aumento superior al previsto

Al referirse a la medida, el jefe comunal explicó que el contexto económico nacional continúa siendo complejo y que el distrito no está exento de las dificultades que atraviesa el país.

“Estamos viviendo una situación económica muy difícil y San Cayetano no es ajeno a esa realidad”, expresó el intendente al anunciar la actualización salarial.

Según detalló, solicitó a la secretaria de Gobierno y Hacienda, Melisa Eriksen, junto con los equipos técnicos y contables del Municipio, que evaluaran la posibilidad de mejorar la recomposición salarial prevista para los trabajadores municipales.

Tras el análisis realizado, la administración concluyó que cuenta con las condiciones económicas necesarias para afrontar un incremento mayor.

El aumento salarial será del 15% desde el 1° de julio

De acuerdo con lo anunciado, el porcentaje de aumento pasará del 10% originalmente establecido al 15%, beneficiando a la totalidad de los empleados municipales.

La medida busca acompañar el impacto de la inflación y contribuir a la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores del sector público local.

El proyecto será enviado al Concejo Deliberante

Para que la medida pueda implementarse formalmente, el Ejecutivo municipal enviará en los próximos días el proyecto correspondiente al Honorable Concejo Deliberante de San Cayetano.

Gargaglione manifestó su expectativa de que la iniciativa reciba el respaldo de todos los bloques políticos y sea aprobada por unanimidad.

“Esperamos que este aumento, que en lugar de ser del 10% será del 15% a partir del primero de julio, pueda contar con el acompañamiento del Concejo”, señaló el mandatario comunal.

De aprobarse la propuesta, los trabajadores municipales de San Cayetano comenzarán a percibir el nuevo incremento salarial desde julio, consolidando una recomposición superior a la inicialmente prevista en el presupuesto municipal para 2026.