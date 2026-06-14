San Bernardo – En el ingreso, fue instalado un llamativo cartel con la leyenda “Vamos Argentina”

SAN BERNARDO SUMÓ UNA NUEVA POSTAL PARA VECINOS Y TURISTAS.

En el ingreso a la localidad fue instalado un llamativo cartel con la leyenda “Vamos Argentina”, una propuesta que busca acompañar el clima mundialista y generar un nuevo punto de encuentro para fotografías y recuerdos.

La iniciativa surgió desde la Delegación Municipal de San Bernardo y contó con el aporte de un comerciante local que decidió donar la estructura. El trabajo fue realizado por la empresa AF Calcos, que estuvo a cargo de la confección del cartel.

En diálogo con Punto Uno Radio, el delegado municipal Cristian Castelo destacó la importancia de que este tipo de proyectos puedan concretarse a través del trabajo conjunto entre el sector público y privado.

“En principio pensábamos en algo más sencillo, pero un comerciante decidió colaborar y terminó convirtiéndose en un cartel muy lindo. La verdad es que se le agradece porque suma para la ciudad y para el turismo”, expresó.

El nuevo espacio se suma a otros puntos emblemáticos de San Bernardo donde vecinos y visitantes suelen tomarse fotografías, como el cartel de “La Costa” sobre la costanera o el tradicional “San Bernardo”.

Castelo remarcó además que este tipo de intervenciones contribuyen a mejorar la imagen de la ciudad y generan atractivos para quienes la visitan. “Tenemos que seguir mejorando el pueblo entre todos, mantenerlo lindo, limpio y ordenado para que el turista esté cómodo y para que también podamos disfrutarlo quienes vivimos acá”, señaló.

Durante la entrevista, el delegado también repasó los trabajos que actualmente se realizan en la localidad, entre ellos tareas de poda, limpieza de espacios públicos, mantenimiento de plazas, reparación de calles y bacheo en distintos sectores. Asimismo, adelantó que luego del Mundial comenzarán nuevas etapas de pavimentación en arterias prioritarias como Tucumán, Catamarca y Andrade.

Mientras tanto, el flamante cartel “Vamos Argentina” ya se convirtió en una de las nuevas postales de San Bernardo y promete ser uno de los lugares más elegidos para las fotos de vecinos y turistas durante la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo.

Punto Uno 96.1 está en San Bernardo N. de la R; fuenteestá en