SAD llama a cobertura para dos carreras en el ISFDyT Nro 87 y CEA 12

AL INSPECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL
NICOLAS CASTAÑO
PRESENTE
Me dirijo a Ud. Con el objeto de solicitar se difunda el llamado a Concurso en el Marco de la RESOLUCIÓN 6179/25 para la cobertura de cátedras para el ciclo lectivo 2026:
3º Año Profesorado de Educación Física: R.M 2432/09.
- Didactica de las Prácticas Deportivas II (2): 2 módulos. (ED-EF). Viernes 18 a 20.
- TFO: “AFA: Actividad Física Adaptada”. 2 módulos. Graduado en el Nivel Superior con competencias en el Área correspondiente. Viernes 20 a 22.
Contenidos:
- Diagnóstico del estudiante avanzado y análisis del contexto (trabajo interdisciplinario).
- Programa de ejercicios para movilidad articular y fuerza muscular (adaptación de los ejercicios a las distintas patologías y/o limitaciones de las personas).
- Entrenamiento lúdico centrado en resistencia, equilibrio y flexibilidad.
- Trabajo con diferentes elementos y en distintos ambientes (cubierto, aire libre, pileta, etc).
3° Año Prof. de Educación Secundaria Técnico Profesional en Producción Agropecuaria: Res 3746/22
- Entornos Formativos de la ETP: 2 módulos. Graduado en el Nivel Superior con competencias en el Área correspondiente. Jueves 18 a 20 hs.
- Practicas Profesionalizantes en la Educación Técnico Profesional. 2 módulos. (Suplencia). Graduado en el Nivel Superior con competencias en el Área correspondiente. Jueves 20 a 22.
- Seminario de profundización en estudios socio – técnicos. 2 módulos. (suplencia). Graduado en el Nivel Superior con competencias en el Área correspondiente. Martes 20 a 22.
Documentación a enviar al mail: isfdyt87ayacucho@abc.gob.ar
Documentación Requerida: (Res. 6179/25)
- Formulario 1 (Anexo 9): Planilla de inscripción y Declaración Jurada.
- Constituir domicilio real y electrónico oficial para notificaciones.
- Formulario 2 (2.1, 2.2, 2.3 y 2.4) (Anexo 9).
- Certificación del Servicio de Valoración Docente (oblea) correspondiente al Listado Nivel Superior 108 A y 108 B vigente. En este caso se exime de presentar la documentación respaldatoria para la valoración del Art. 60.
- Probanzas de títulos y antecedentes específicos
|COMISIONES EVALUADORAS
|ESPACIO CURRICULAR
|Directivo
|DOCENTES IS
|Docente Externo
|Estudiante
|Suplente
|Didactica de la Pract Deport II
|Vidaurreta
|Figueroa – Ciapponi
|Bordagaray E
|Martel B
|Confirmar
|TFO
|Vidaurreta
|Figueroa – Ciapponi
|Bordagaray E
|Martel B
|Confirmar
|Practicas Profesionalizantes en la ETP
|Vidaurreta
|Oillataguerre C- Sanjurjo
|del Dago
|Malcorra
|Confirmar
|Seminario de Profund en Est Soc Tec
|Vidaurreta
|Oillataguerre C- Sanjurjo
|del Dago
|Malcorra
|Confirmar
|Entornos Formativos en la ETP
|Vidaurreta
|Oillataguerre C- Sanjurjo
|del Dago
|Malcorra
|Confirmar
Difusión del 8 al 12 de junio. Inscripción del 8 al 15 de junio del 2026.
Recusación y/o excusaciones por parte de la CE del 16 al 17 de mayo del 2026.
Elevación al TCD de los legajos sin oblea: días 18 y 19 de junio 2026.
Notificación del Listado A o B o de que no reúne los requisitos 5 días hábiles después de recibidos los legajos por parte del TCD.
Recibimiento de las propuestas pedagógicas 5 días corridos posteriores a notificación.
Tratamiento propuestas pedagógicas/de trabajo: 10 días corridos posteriores a entrega prorrogable a 5 días más.
Notificación a aspirantes de puntaje de propuestas pedagógicas: 2 días hábiles posteriores a la finalización de la corrección de la propuesta.
Clase publica y/entrevista: 3 días hábiles después de la notificación.
Vice Directora Prof. María Soledad Vidaurreta
En el CEA
Secretaria de Asuntos Docentes informa, que en el APD del día jueves 11 de junio a las 7:30 hs., se dará cobertura a módulos cursos CAPLA en el CEA Nº 12:
- DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS RURALES
SAD – NICOLAS CASTAÑO
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