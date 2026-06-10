SAD llama a cobertura para dos carreras en el ISFDyT Nro 87 y CEA 12

AL INSPECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL

NICOLAS CASTAÑO

PRESENTE

Me dirijo a Ud. Con el objeto de solicitar se difunda el llamado a Concurso en el Marco de la RESOLUCIÓN 6179/25 para la cobertura de cátedras para el ciclo lectivo 2026:

3º Año Profesorado de Educación Física: R.M 2432/09.

Didactica de las Prácticas Deportivas II (2): 2 módulos. (ED-EF). Viernes 18 a 20.

TFO: “AFA: Actividad Física Adaptada”. 2 módulos. Graduado en el Nivel Superior con competencias en el Área correspondiente. Viernes 20 a 22.

Contenidos:

Diagnóstico del estudiante avanzado y análisis del contexto (trabajo interdisciplinario).

Programa de ejercicios para movilidad articular y fuerza muscular (adaptación de los ejercicios a las distintas patologías y/o limitaciones de las personas).

Entrenamiento lúdico centrado en resistencia, equilibrio y flexibilidad.

Trabajo con diferentes elementos y en distintos ambientes (cubierto, aire libre, pileta, etc).

3° Año Prof. de Educación Secundaria Técnico Profesional en Producción Agropecuaria : Res 3746/22

Entornos Formativos de la ETP: 2 módulos. Graduado en el Nivel Superior con competencias en el Área correspondiente. Jueves 18 a 20 hs.

Practicas Profesionalizantes en la Educación Técnico Profesional. 2 módulos. (Suplencia). Graduado en el Nivel Superior con competencias en el Área correspondiente. Jueves 20 a 22.

Seminario de profundización en estudios socio – técnicos. 2 módulos. (suplencia). Graduado en el Nivel Superior con competencias en el Área correspondiente. Martes 20 a 22.

Documentación a enviar al mail: isfdyt87ayacucho@abc.gob.ar

Documentación Requerida: (Res. 6179/25)

Formulario 1 (Anexo 9): Planilla de inscripción y Declaración Jurada.

Constituir domicilio real y electrónico oficial para notificaciones.

Formulario 2 (2.1, 2.2, 2.3 y 2.4) (Anexo 9).

Certificación del Servicio de Valoración Docente (oblea) correspondiente al Listado Nivel Superior 108 A y 108 B vigente. En este caso se exime de presentar la documentación respaldatoria para la valoración del Art. 60.

Probanzas de títulos y antecedentes específicos

COMISIONES EVALUADORAS ESPACIO CURRICULAR Directivo DOCENTES IS Docente Externo Estudiante Suplente Didactica de la Pract Deport II Vidaurreta Figueroa – Ciapponi Bordagaray E Martel B Confirmar TFO Vidaurreta Figueroa – Ciapponi Bordagaray E Martel B Confirmar Practicas Profesionalizantes en la ETP Vidaurreta Oillataguerre C- Sanjurjo del Dago Malcorra Confirmar Seminario de Profund en Est Soc Tec Vidaurreta Oillataguerre C- Sanjurjo del Dago Malcorra Confirmar Entornos Formativos en la ETP Vidaurreta Oillataguerre C- Sanjurjo del Dago Malcorra Confirmar

Difusión del 8 al 12 de junio. Inscripción del 8 al 15 de junio del 2026.

Recusación y/o excusaciones por parte de la CE del 16 al 17 de mayo del 2026.

Elevación al TCD de los legajos sin oblea: días 18 y 19 de junio 2026.

Notificación del Listado A o B o de que no reúne los requisitos 5 días hábiles después de recibidos los legajos por parte del TCD.

Recibimiento de las propuestas pedagógicas 5 días corridos posteriores a notificación.

Tratamiento propuestas pedagógicas/de trabajo: 10 días corridos posteriores a entrega prorrogable a 5 días más.

Notificación a aspirantes de puntaje de propuestas pedagógicas: 2 días hábiles posteriores a la finalización de la corrección de la propuesta.

Clase publica y/entrevista: 3 días hábiles después de la notificación.

Vice Directora Prof. María Soledad Vidaurreta

En el CEA

Secretaria de Asuntos Docentes informa, que en el APD del día jueves 11 de junio a las 7:30 hs., se dará cobertura a módulos cursos CAPLA en el CEA Nº 12:

DISEÑO DE CIRCUITOS TURÍSTICOS RURALES

SAD – NICOLAS CASTAÑO