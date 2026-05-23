SAD informa sobre distintos llamados a coberturas de cargos

AL INSPECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL NICOLAS CASTAÑO
Me dirijo a Ud. Con el objeto de solicitar se difunda el llamado a Concurso en el Marco de la RESOLUCIÓN 6179/25 para la cobertura de los siguientes espacios curriculares (módulos) para el Anexo Maipú:
2º Año Tecnicatura Superior en Enfermería: Res. 854/16
- Introducción a la Metodología de Investigación en Salud: 2 módulos, presencialidad plena. Profesionales de la Salud y de las Ciencias Humanas con formación específica y estudios pedagógicos que califiquen su ingreso en la carrera docente.
- Salud Publica II: 3 módulos, presencialidad plena. Profesional de la Salud, con formación específica acreditada en los contenidos de estos módulos, y experiencia en el área de salud, con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso en la carrera docente.
- Practicas Profesionalizantes II: 8 módulos, presencialidad plena. Enfermero, Licenciado en Enfermería con formación específica en los contenidos de este módulo, con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso en la carrera docente.
Documentación Requerida: (Res. 6179/25)
- Formulario 1 (Anexo 9): Planilla de inscripción y Declaración Jurada.
- Constituir domicilio real y electrónico oficial para notificaciones.
- Formulario 2 (2.1, 2.2, 2.3 y 2.4) (Anexo 9).
- Certificación del Servicio de Valoración Docente (oblea) correspondiente al Listado 108 A –
Superior y Superior Artística vigente. En este caso se exime de presentar la documentación respaldatoria para la valoración del Art. 60.
- Probanzas de títulos y antecedentes específicos
Enviar la documentación al siguiente correo: isfdyt87ayacucho@abc.gob.ar
|ESPACIO CURRICULAR
|DIRECTIVO
|DOCENTES IS
|DOCENTE EXTERNO
|ESTUDIANTE
|SUPLENTES
|Introd a la Metod de la Inv en Salud
|VIDAURRETA
|CIAPPONI C – OILLATAGUERRE C
|NIELSEN GABRIELA
|PRESTI E
|A Confirmar
|Salud Publica II
|VIDAURRETA
|GALLARDO S – CARUCCI R
|NIELSEN GABRIELA
|PRESTI E
|A Confirmar
|Practicas Profesionalizantes II
|VIDAURRETA
|CARUCCI R – OILLATAGUERRE
|NIELSEN GABRIELA
|PRESTI E
|A Confirmar
Difusión del 20 al 25 de mayo Inscripción del 21 al 26 de mayo del 2026.
Recusación y/o excusaciones por parte de la CE del 27 al 29 de mayo del 2026.
Elevación al TCD de los legajos sin oblea: días 27 y 28 de mayo 2026.
Notificación del Listado A o B o de que no reúne los requisitos 5 días hábiles después de recibidos los legajos por parte del TCD.
Recibimiento de las propuestas pedagógicas 5 días corridos posteriores a notificación.
Tratamiento propuestas pedagógicas/de trabajo: 10 días corridos posteriores a entrega prorrogable a 5 días más.
Notificación a aspirantes de puntaje de propuestas pedagógicas: 2 días hábiles posteriores a la finalización de la corrección de la propuesta.
Clase publica y/entrevista: 3 días hábiles después de la notificación.
Vice Directora Prof. María Soledad Vidaurreta
AL INSPECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL
NICOLAS CASTAÑO
PRESENTE
Me dirijo a Ud. Con el objeto de solicitar se difunda el llamado a Concurso en el Marco de la RESOLUCIÓN 6179/25 para la cobertura de cátedras para el ciclo lectivo 2026:
1º Año Profesorado de Educación Primaria: R.M 4154/07.
– Corporeidad y Motricidad. 1 modulo. (EF-AC). Horario: jueves 20 a 22 c/15 días.
1º Año Profesorado de Educación Inicial: R.M 4154/07.
– Corporeidad y Motricidad. 1 modulo. (EF-AC). Horario: martes 20 a 21.
3º Año Profesorado de Educación Inicial: R.M 4154/07.
– Educación Musical. 2 módulos. (MC). (Suplencia. Horario: martes 20 a 22.
4º Año Profesorado de Educación Inicial: R.M 4154/07.
– Ateneo de Nuevas Expresiones Estéticas. (MC). Suplencia. Horario: miércoles 20 a 22.
3º Año Profesorado de Educación Física: R.M 2432/09.
– Didactica de las Prácticas Deportivas II (2): 2 módulos. (ED-EF). Viernes 18 a 20.
4° Año Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura: Res 1862/17
– Sociolingüística: 2 módulos. (LG). Martes 20 a 22.
– Didactica de la Lengua y la Literatura III: Investigación de los Problemas de la Enseñanza: 2
módulos. (LP). Viernes 20 a 22.
– Espacio de Definición Institucional: Tema “Lengua y Cultura Grecolatina”. 2 módulos. (LT).
Jueves 20 a 22.
3° Año Prof. de Educación Secundaria Técnico Profesional en Producción Agropecuaria: Res 3746/22
– Practicas Profesionalizantes en la Educación Técnico Profesional. 2 módulos. (Suplencia).
Cuatrimestral. Graduado en el Nivel Superior con competencias en el Área correspondiente. Jueves
20 a 22.
– Seminario de profundización en estudios socio – técnicos. 2 módulos. (suplencia). Graduado en el
Nivel Superior con competencias en el Área correspondiente. Martes 20 a 22.
2° Tecnicatura Superior en Administración Contable: Res 455/23.
– Matemática Financiera: 2 módulos. (CB- MA) Suplencia. Jueves 20 a 22.
3° Tecnicatura Superior en Comunicación Social para el Desarrollo Social: Res 4998/10
– Gestión de Proyectos de Comunicación. 1 módulo. (CS). Jueves 20 a 22.
– Practica Profesionalizante III: Periodismo Televisivo. Lunes de 20 a 22 y martes 18 a 22.
– Espacio de Definición Institucional: 2 módulos. Graduado en el Nivel Superior con competencias en
el Área correspondiente. Viernes 20 a 22.
Tema: “Escritura Periodística”.
Contenidos mínimos:
o Trabajo con lectura, reflexión y creación de textos expositivos (por escrito y con sostenimiento oral).
o Procedimientos que se utilizan para jerarquizar la información (en particular los referidos a la utilización de conectores desde la perspectiva de la coherencia y la cohesión textuales). Producción de escritura propia teniendo en cuenta estos basamentos y sostenimiento oral de lo producido por escrito.
Recursos de la oratoria y la estilística.
o Texto argumentativo: normas ortográficas y sintaxis.
o Notas editoriales, crónicas, noticias: rudimentos de análisis/estudios del discurso adecuados a norma (especialmente APA 7ma).
o Conferencia, disertación y discurso público orientados desde las normas de la escritura.
1º Año Tecnicatura Superior En Acompañamiento Terapéutico: (Res. 1221/15)
– Fundamentos de Psicología General y de Intervención Socio comunitaria: 2 módulos. Profesional de nivel superior, que posea formación específica en los contenidos enunciados en este módulo:
Licenciado en Psicología, Técnico Superior en Acompañamiento Terapéutico, Trabajador Social, con formación pedagógica que califique su ingreso y promoción en la carrera docente. Martes 18 a 20.
1° Año Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos: Res 6176/25
– TRAYECTO B. 3 módulos. Licenciada/o-Técnica/o Superior en Alimentos/Servicios
Gastronómicos/Gastronomía, Chef Profesional u otra/o graduada/o de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera
docente. Martes 20 a 22 y Jueves 20 a 21.
Documentación a enviar al mail: isfdyt87ayacucho@abc.gob.ar
Documenación Requerida: (Res. 6179/25)
● Formulario 1 (Anexo 9): Planilla de inscripción y Declaración Jurada.
● Constituir domicilio real y electrónico oficial para notificaciones.
● Formulario 2 (2.1, 2.2, 2.3 y 2.4) (Anexo 9).
● Certificación del Servicio de Valoración Docente (oblea) correspondiente al Listado Nivel Superior 108 A y 108 B vigente. En este caso se exime de presentar la documentación respaldatoria para la valoración del Art. 60.
● Probanzas de títulos y antecedentes específicos
COMISIONES EVALUADORAS
ESPACIO CURRICULAR Directivo DOCENTES IS
Docente
Externo Estudiante Suplente
Didactica de la Pract Deport II Vidaurreta Figueroa – Ciapponi Bordagaray E Martel B Confirmar
Sociolinguistica Vidaurreta de la LLana – Dominguez Diaz Dario Cano V Confirmar
Didactica de la Lengua y la Literat II Vidaurreta de la LLana – Dominguez Diaz Dario Cano V Confirmar
EDI: Lengua y Cultura Grecolatina Vidaurreta de la LLana – Dominguez Diaz Dario Cano V Confirmar
Practicas Profesionalizantes en la ETP Vidaurreta Oillataguerre C- Sanjurjo del Dago Malcorra Confirmar
Seminario de Profund en Est Soc Tec Vidaurreta Oillataguerre C- Sanjurjo del Dago Malcorra Confirmar
Gest de Proy de Comunicación Vidaurreta Ispizua D – Oillataguerre Gonzalez G Islas C Confirmar
EDI: Escritura Periodistica Vidaurreta Ispizua D – Oillataguerre Gonzalez G Islas C Confirmar
Pract Prof III: Periodismo Televisivo Vidaurreta Ispizua D – Oillataguerre Gonzalez G Islas C Confirmar
Matematica Financiera Vidaurreta Oillataguerre – Fernandez De Bajeneta L Correa L Confirmar
Fundam de Psicol Gral y de Inter Soc Vidaurreta Perello V -Quiroga G Dominguez M Malcorra Confirmar
Trayecto B Vidaurreta Cestona M – Oillataguerre Solanet M Correa L Confirmar
Corporeidad y Motricidad (PFPRI) Vidaurreta Basanta M – Ciapponi Bordagaray E Ramirez N Confirmar
Corporeidad y Motricidad (PFINI) Vidaurreta Basanta M – Ciapponi Bordagaray E Canonica Confirmar
Educación Musical Vidaurreta Castaño- Zunda D Zapata Barrios C Canonica Confirmar
Ateneo de Nuevas Expresiones
Estéticas Vidaurreta Castaño- Zunda D Zapata Barrios C Canonica Confirmar
Difusión del 18 al 22 de mayo. Inscripción del 19 al 26 de mayo del 2026.
Recusación y/o excusaciones por parte de la CE del 27 al 29 de mayo del 2026.
Elevación al TCD de los legajos sin oblea: días 1 y 2 de junio 2026.
Notificación del Listado A o B o de que no reúne los requisitos 5 días hábiles después de recibidos los legajos por parte del TCD.
Recibimiento de las propuestas pedagógicas 5 días corridos posteriores a notificación.
Tratamiento propuestas pedagógicas/de trabajo: 10 días corridos posteriores a entrega prorrogable a 5 días más.
Notificación a aspirantes de puntaje de propuestas pedagógicas: 2 días hábiles posteriores a la finalización de la corrección de la propuesta.
Clase publica y/entrevista: 3 días hábiles después de la notificación.
Vice Directora Prof. María Soledad Vidaurreta
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