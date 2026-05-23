SAD informa sobre distintos llamados a coberturas de cargos

AL INSPECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL NICOLAS CASTAÑO

Me dirijo a Ud. Con el objeto de solicitar se difunda el llamado a Concurso en el Marco de la RESOLUCIÓN 6179/25 para la cobertura de los siguientes espacios curriculares (módulos) para el Anexo Maipú:

2º Año Tecnicatura Superior en Enfermería : Res. 854/16

Introducción a la Metodología de Investigación en Salud: 2 módulos, presencialidad plena. Profesionales de la Salud y de las Ciencias Humanas con formación específica y estudios pedagógicos que califiquen su ingreso en la carrera docente.

Salud Publica II: 3 módulos, presencialidad plena. Profesional de la Salud, con formación específica acreditada en los contenidos de estos módulos, y experiencia en el área de salud, con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso en la carrera docente.

Practicas Profesionalizantes II: 8 módulos, presencialidad plena. Enfermero, Licenciado en Enfermería con formación específica en los contenidos de este módulo, con estudios pedagógicos que califiquen su ingreso en la carrera docente.

Documentación Requerida: (Res. 6179/25)

Formulario 1 (Anexo 9): Planilla de inscripción y Declaración Jurada.

Constituir domicilio real y electrónico oficial para notificaciones.

Formulario 2 (2.1, 2.2, 2.3 y 2.4) (Anexo 9).

Certificación del Servicio de Valoración Docente (oblea) correspondiente al Listado 108 A –

Superior y Superior Artística vigente. En este caso se exime de presentar la documentación respaldatoria para la valoración del Art. 60.

Probanzas de títulos y antecedentes específicos

Enviar la documentación al siguiente correo: isfdyt87ayacucho@abc.gob.ar

ESPACIO CURRICULAR DIRECTIVO DOCENTES IS DOCENTE EXTERNO ESTUDIANTE SUPLENTES Introd a la Metod de la Inv en Salud VIDAURRETA CIAPPONI C – OILLATAGUERRE C NIELSEN GABRIELA PRESTI E A Confirmar Salud Publica II VIDAURRETA GALLARDO S – CARUCCI R NIELSEN GABRIELA PRESTI E A Confirmar Practicas Profesionalizantes II VIDAURRETA CARUCCI R – OILLATAGUERRE NIELSEN GABRIELA PRESTI E A Confirmar

Difusión del 20 al 25 de mayo Inscripción del 21 al 26 de mayo del 2026.

Recusación y/o excusaciones por parte de la CE del 27 al 29 de mayo del 2026.

Elevación al TCD de los legajos sin oblea: días 27 y 28 de mayo 2026.

Notificación del Listado A o B o de que no reúne los requisitos 5 días hábiles después de recibidos los legajos por parte del TCD.

Recibimiento de las propuestas pedagógicas 5 días corridos posteriores a notificación.

Tratamiento propuestas pedagógicas/de trabajo: 10 días corridos posteriores a entrega prorrogable a 5 días más.

Notificación a aspirantes de puntaje de propuestas pedagógicas: 2 días hábiles posteriores a la finalización de la corrección de la propuesta.

Clase publica y/entrevista: 3 días hábiles después de la notificación.

Vice Directora Prof. María Soledad Vidaurreta

AL INSPECTOR TÉCNICO ADMINISTRATIVO DISTRITAL

NICOLAS CASTAÑO

PRESENTE

Me dirijo a Ud. Con el objeto de solicitar se difunda el llamado a Concurso en el Marco de la RESOLUCIÓN 6179/25 para la cobertura de cátedras para el ciclo lectivo 2026:

1º Año Profesorado de Educación Primaria: R.M 4154/07.

– Corporeidad y Motricidad. 1 modulo. (EF-AC). Horario: jueves 20 a 22 c/15 días.

1º Año Profesorado de Educación Inicial: R.M 4154/07.

– Corporeidad y Motricidad. 1 modulo. (EF-AC). Horario: martes 20 a 21.

3º Año Profesorado de Educación Inicial: R.M 4154/07.

– Educación Musical. 2 módulos. (MC). (Suplencia. Horario: martes 20 a 22.

4º Año Profesorado de Educación Inicial: R.M 4154/07.

– Ateneo de Nuevas Expresiones Estéticas. (MC). Suplencia. Horario: miércoles 20 a 22.

3º Año Profesorado de Educación Física: R.M 2432/09.

– Didactica de las Prácticas Deportivas II (2): 2 módulos. (ED-EF). Viernes 18 a 20.

4° Año Profesorado de Educación Secundaria en Lengua y Literatura: Res 1862/17

– Sociolingüística: 2 módulos. (LG). Martes 20 a 22.

– Didactica de la Lengua y la Literatura III: Investigación de los Problemas de la Enseñanza: 2

módulos. (LP). Viernes 20 a 22.

– Espacio de Definición Institucional: Tema “Lengua y Cultura Grecolatina”. 2 módulos. (LT).

Jueves 20 a 22.

3° Año Prof. de Educación Secundaria Técnico Profesional en Producción Agropecuaria: Res 3746/22

– Practicas Profesionalizantes en la Educación Técnico Profesional. 2 módulos. (Suplencia).

Cuatrimestral. Graduado en el Nivel Superior con competencias en el Área correspondiente. Jueves

20 a 22.

– Seminario de profundización en estudios socio – técnicos. 2 módulos. (suplencia). Graduado en el

Nivel Superior con competencias en el Área correspondiente. Martes 20 a 22.

2° Tecnicatura Superior en Administración Contable: Res 455/23.

– Matemática Financiera: 2 módulos. (CB- MA) Suplencia. Jueves 20 a 22.

3° Tecnicatura Superior en Comunicación Social para el Desarrollo Social: Res 4998/10

– Gestión de Proyectos de Comunicación. 1 módulo. (CS). Jueves 20 a 22.

– Practica Profesionalizante III: Periodismo Televisivo. Lunes de 20 a 22 y martes 18 a 22.

– Espacio de Definición Institucional: 2 módulos. Graduado en el Nivel Superior con competencias en

el Área correspondiente. Viernes 20 a 22.

Tema: “Escritura Periodística”.

Contenidos mínimos:

o Trabajo con lectura, reflexión y creación de textos expositivos (por escrito y con sostenimiento oral).

o Procedimientos que se utilizan para jerarquizar la información (en particular los referidos a la utilización de conectores desde la perspectiva de la coherencia y la cohesión textuales). Producción de escritura propia teniendo en cuenta estos basamentos y sostenimiento oral de lo producido por escrito.

Recursos de la oratoria y la estilística.

o Texto argumentativo: normas ortográficas y sintaxis.

o Notas editoriales, crónicas, noticias: rudimentos de análisis/estudios del discurso adecuados a norma (especialmente APA 7ma).

o Conferencia, disertación y discurso público orientados desde las normas de la escritura.

1º Año Tecnicatura Superior En Acompañamiento Terapéutico: (Res. 1221/15)

– Fundamentos de Psicología General y de Intervención Socio comunitaria: 2 módulos. Profesional de nivel superior, que posea formación específica en los contenidos enunciados en este módulo:

Licenciado en Psicología, Técnico Superior en Acompañamiento Terapéutico, Trabajador Social, con formación pedagógica que califique su ingreso y promoción en la carrera docente. Martes 18 a 20.

1° Año Tecnicatura Superior en Servicios Gastronómicos: Res 6176/25

– TRAYECTO B. 3 módulos. Licenciada/o-Técnica/o Superior en Alimentos/Servicios

Gastronómicos/Gastronomía, Chef Profesional u otra/o graduada/o de nivel superior que posea formación específica en los contenidos enunciados en este espacio curricular con trayectoria en el campo de conocimiento y formación pedagógica que califiquen su ingreso y promoción en la carrera

docente. Martes 20 a 22 y Jueves 20 a 21.

Documentación a enviar al mail: isfdyt87ayacucho@abc.gob.ar

Documenación Requerida: (Res. 6179/25)

● Formulario 1 (Anexo 9): Planilla de inscripción y Declaración Jurada.

● Constituir domicilio real y electrónico oficial para notificaciones.

● Formulario 2 (2.1, 2.2, 2.3 y 2.4) (Anexo 9).

● Certificación del Servicio de Valoración Docente (oblea) correspondiente al Listado Nivel Superior 108 A y 108 B vigente. En este caso se exime de presentar la documentación respaldatoria para la valoración del Art. 60.

● Probanzas de títulos y antecedentes específicos

COMISIONES EVALUADORAS

ESPACIO CURRICULAR Directivo DOCENTES IS

Docente

Externo Estudiante Suplente

Didactica de la Pract Deport II Vidaurreta Figueroa – Ciapponi Bordagaray E Martel B Confirmar

Sociolinguistica Vidaurreta de la LLana – Dominguez Diaz Dario Cano V Confirmar

Didactica de la Lengua y la Literat II Vidaurreta de la LLana – Dominguez Diaz Dario Cano V Confirmar

EDI: Lengua y Cultura Grecolatina Vidaurreta de la LLana – Dominguez Diaz Dario Cano V Confirmar

Practicas Profesionalizantes en la ETP Vidaurreta Oillataguerre C- Sanjurjo del Dago Malcorra Confirmar

Seminario de Profund en Est Soc Tec Vidaurreta Oillataguerre C- Sanjurjo del Dago Malcorra Confirmar

Gest de Proy de Comunicación Vidaurreta Ispizua D – Oillataguerre Gonzalez G Islas C Confirmar

EDI: Escritura Periodistica Vidaurreta Ispizua D – Oillataguerre Gonzalez G Islas C Confirmar

Pract Prof III: Periodismo Televisivo Vidaurreta Ispizua D – Oillataguerre Gonzalez G Islas C Confirmar

Matematica Financiera Vidaurreta Oillataguerre – Fernandez De Bajeneta L Correa L Confirmar

Fundam de Psicol Gral y de Inter Soc Vidaurreta Perello V -Quiroga G Dominguez M Malcorra Confirmar

Trayecto B Vidaurreta Cestona M – Oillataguerre Solanet M Correa L Confirmar

Corporeidad y Motricidad (PFPRI) Vidaurreta Basanta M – Ciapponi Bordagaray E Ramirez N Confirmar

Corporeidad y Motricidad (PFINI) Vidaurreta Basanta M – Ciapponi Bordagaray E Canonica Confirmar

Educación Musical Vidaurreta Castaño- Zunda D Zapata Barrios C Canonica Confirmar

Ateneo de Nuevas Expresiones

Estéticas Vidaurreta Castaño- Zunda D Zapata Barrios C Canonica Confirmar

Difusión del 18 al 22 de mayo. Inscripción del 19 al 26 de mayo del 2026.

Recusación y/o excusaciones por parte de la CE del 27 al 29 de mayo del 2026.

Elevación al TCD de los legajos sin oblea: días 1 y 2 de junio 2026.

Notificación del Listado A o B o de que no reúne los requisitos 5 días hábiles después de recibidos los legajos por parte del TCD.

Recibimiento de las propuestas pedagógicas 5 días corridos posteriores a notificación.

Tratamiento propuestas pedagógicas/de trabajo: 10 días corridos posteriores a entrega prorrogable a 5 días más.

Notificación a aspirantes de puntaje de propuestas pedagógicas: 2 días hábiles posteriores a la finalización de la corrección de la propuesta.

Clase publica y/entrevista: 3 días hábiles después de la notificación.

Vice Directora Prof. María Soledad Vidaurreta