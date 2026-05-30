SAD Ayacucho, llama a inscripción para conformar LISTADO DE GUARDAVIDAS 2026

30 mayo, 2026 Pablo Tusq destacados, Locales, locales DIA 0

Secretaria de Asuntos Docentes de Ayacucho, llama a inscripción para conformar LISTADO DE GUARDAVIDAS 2026, según la Comunicación Conjunta 03/2011 y Disposición 1/2014.

DIFUSION: desde 29/05 al 04/06/2026

INSCRIPCION: desde 05/06 al 09/06/2026

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

– Anexo 4, planilla de inscripción – Docente Guardavidas, (se podrá descargar de la

página: ABC: abc.gob.ar/sad

– Fotocopia de D.N.I.

– Libreta de Guardavidas y fotocopia de la misma con Reválida actualizada.

– Título de Profesor de Educación Física/Constancia de Título en trámite, si presenta % de carrera aprobada, debe ser del 80% en adelante, además analítico actualizado.

– Constancia de antigüedad en la modalidad- Planilla 354.

Aclaración: Se pueden inscribir todos aquellos que posean título de Guardavidas (sean o no profesores de Educación Fisica).

Nicolás Castaño

SAD Ayacucho

