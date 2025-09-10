Sábado 20 y domingo 21 de Septiembre habrá Motocross en Ayacucho – Este finde pruebas

Si bien se había anunciado la presencia del motocross en el circuito de la Chacra Municipal para este fin de semana, uno de los referentes de la actividad en Ayacucho como es Javier Trovatto, nos confirmó que será los días 20 y 21, una semana después de lo anunciado originalmente.

Por otra parte, se mostró muy entusiasta con la posibilidad de contar este sábado 13 y domingo 14 con las pruebas libres, por lo que vendrán muchos pilotos para probar y dar un espectáculo muy particular pensando en el próximo fin de semana.