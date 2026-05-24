Ruta 11: el proyecto de doble mano entre Mar del Plata y Miramar vuelve a escena

La ruta 11 entre Mar del Plata y Miramar fue renovada por completo en 2022.

Mientras se construyen más de 70 kilómetros de doble mano entre Mar Chiquita y Villa Gesell y ya se realizó la audiencia pública para convertir en autovía el tramo extendido entre Pinamar y Mar de Ajó, el gobierno de Axel Kicillof tiene más aspiraciones respecto a las inversiones viales futuras sobre la trascendental ruta provincial N° 11.

En los últimos días, el responsable de administrar la dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, Roberto Caggiano, mantuvo un encuentro personal con el intendente del partido de General Alvarado, Sebastián Ianantuony.

Caggiano al recibir a Ianantuony para proyectar posibles inversiones viales.

Las partes se juntaron para tratar diversas cuestiones sobre la posibilidad de que la ruta 11 también se convierta en el futuro en una autovía en su tramo más austral, extendido entre Mar del Plata y la ciudad de Miramar.

Años atrás la ruta 11 entre el faro de Punta Mogotes y el acceso a la ciudad cabecera del partido de General Alvarado fue renovada por completo en su cinta asfáltica, una obra muy demandada luego de varias décadas sin inversión.

La necesidad de mejorar la capacidad de la ruta 11 en ese sector se ha vuelto aún más trascendental en la última década, a partir del impresionante crecimiento urbano que ha registrado toda la zona de Chapadmalal y de los barrios San Eduardo del Mar y El Marquesado.

Además, según detallaron autoridades de la comuna, Ianantuony y Caggiano charlaron también sobre la necesidad de mejorar la ruta provincial Nº 77, otro de los principales accesos a la ciudad de Miramar, particularmente por su conexión con la ruta 88.

N. de la R; fuente 0223 Mar del Plata.