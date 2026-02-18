+ RUBÉN DARÍO FERRARI «Pino» – Q.E.P.D.

Falleció en nuestra ciudad este miércoles 18 de Febrero a la edad de 67 años, Rubén Darío Ferrari (Pino). Su esposa Mirta Cano; sus hijos Lucas, Lucrecia y Luciano; sus hijos políticos Sebastián, Noelia y Gabriela; sus hermanos Juan Héctor y Osmar; sus nietos Malena, Lautaro, Salvador, Amanda, Eloisa, Elías y Lisando, junto a demás deudos participan de su fallecimiento. Sus restos son velados en Casa Urresti, San Martín 942, y serán inhumados en el Cementerio Municipal hoy miércoles a las 18 horas. Casa de duelo: San Martín 1837.

Servicio a cargo de Casa Urresti