Robaron la bombilla del mate gigante de Mar de Tuyú

Así lo informó a través de sus redes sociales @diegoartes23, creador de la escultura, causando estupefacción e indignación en residentes y turistas.



La obra, realizada con elementos reciclados, fue erigida hace pocos años en la entrada al muelle y se convirtió rápidamente en un ícono de la localidad.



El robo se da en el marco de un aumento significativo en los hechos de inseguridad que motivó movilizaciones en distintas ciudades del Partido de #LaCosta.

N. de la R; fuentes La Costa en vivo con Paola y FM 103.9