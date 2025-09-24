Roban en un campo en Juárez: se llevan una camioneta, armas, pesos y dólares

El pasado jueves en horas de la tarde, cuatro malvivientes ingresaron al establecimiento rural “Tío José” ubicado en el cuartel III del partido de Benito Juárez, en el kilómetro 108 de la ruta 86 en dirección a Necochea, donde sorprendieron a su único morador, identificado como Germán Cisilino, de 55 años, quien se encontraba dentro de un galpón.

Allí lo golpearon para luego ingresar a la vivienda y atarlo de pies y manos a una silla. Le pedían pesos y dólares, que según los delincuentes tenía en su poder a la vez que revolvieron toda la vivienda en busca del dinero, e incluso efectuaron un disparo intimidatorio.

Después de permanecer por casi tres horas en el campo, se dieron a la fuga en una camioneta Toyota Hilux, dominio AH-357-NN, propiedad de Cisilino, quien luego de lograr desatarse, hizo una llamada a Benito Juárez para avisar lo sucedido, a través del teléfono fijo, ya que le habían llevado el celular, según cita elfenixdigital.com.

Los ladrones se llevaron además del vehículo, una pistola Bersa Thunder calibre 40 y otra Bersa calibre 45 con mira láser, una escopeta semiautomática 12/70, una carabina Remington con mira telescópica, un revolver Taurus 48 corto, una pistola Taurus 9 mm. , un aire comprimido, municiones y tres corderos que Cisilino tenía en un freezer.