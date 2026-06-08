River Plate probó jugadores en Ayacucho / Fue miércoles 3 de Junio, en el Estadio Municipal

𝐄𝐋 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐎𝐍𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐏𝐑OBO 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒

¡Fue una gran oportunidad para los futbolistas de Ayacucho y la región!

La Dirección de Deportes invitó a participar de la prueba de jugadores del Club Atlético River Plate, que se realizó el pasado miércoles 3 de Junio en el Estadio Municipal.

Captador: Cristian Mastantuono Categorías 2013 a 2019 Compartimos algunas imágenes de lo que dejó la captación de jugadoresrealizada por @riverplate en nuestra ciudad. Desde la @muniayacucho agradecemosa todas las familias y jugadores por acompañar está propuesta deportiva.

Una jornada única para demostrar talento y vivir la experiencia de ser observado por uno de los clubes más importantes del país. ¡Los esperamos!