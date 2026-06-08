River Plate probó jugadores en Ayacucho / Fue miércoles 3 de Junio, en el Estadio Municipal

𝐄𝐋 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐎𝐍𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐏𝐑OBO 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒
¡Fue una gran oportunidad para los futbolistas de Ayacucho y la región!
La Dirección de Deportes invitó a participar de la prueba de jugadores del Club Atlético River Plate, que se realizó el pasado miércoles 3 de Junio en el Estadio Municipal.
Captador: Cristian Mastantuono
Categorías 2013 a 2019
Compartimos algunas imágenes de lo que dejó la captación de jugadores realizada por @riverplate en nuestra ciudad.
Desde la @muniayacucho agradecemos a todas las familias y jugadores por acompañar está propuesta deportiva.
Una jornada única para demostrar talento y vivir la experiencia de ser observado por uno de los clubes más importantes del país. ¡Los esperamos!
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