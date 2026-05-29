River Plate probará jugadores en Ayacucho / El próximo miércoles 3 de Junio, en el Estadio Municipal

29 mayo, 2026 Pablo Tusq Deportes, deportes DIA, destacados 0
𝐄𝐋 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐎𝐍𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒
¡Llega una gran oportunidad para los futbolistas de Ayacucho y la región!
La Dirección de Deportes de la @muniayacucho invita a participar de la prueba de jugadores del Club Atlético River Plate, que se realizará el próximo miércoles 3 de junio en el Estadio Municipal.
📌 Captador: Cristian Mastantuono
🕥 Categorías 2013 a 2019
✅ Entrada libre
✅ Inscripción en el lugar
Una jornada única para demostrar talento y vivir la experiencia de ser observado por uno de los clubes más importantes del país. ¡Los esperamos!
💪

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