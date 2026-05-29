River Plate probará jugadores en Ayacucho / El próximo miércoles 3 de Junio, en el Estadio Municipal

𝐄𝐋 𝐌𝐈𝐋𝐋𝐎𝐍𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐏𝐑𝐔𝐄𝐁𝐀 𝐉𝐔𝐆𝐀𝐃𝐎𝐑𝐄𝐒

¡Llega una gran oportunidad para los futbolistas de Ayacucho y la región!

La Dirección de Deportes de la @muniayacucho invita a participar de la prueba de jugadores del Club Atlético River Plate, que se realizará el próximo miércoles 3 de junio en el Estadio Municipal.

Captador: Cristian Mastantuono Categorías 2013 a 2019 Entrada libre Inscripción en el lugar

Una jornada única para demostrar talento y vivir la experiencia de ser observado por uno de los clubes más importantes del país. ¡Los esperamos!