River Plate – Belgrano de Córdoba será la gran final del Apertura de la LPF

Llegó el último partido, la definición del Torneo Apertura Mercado Libre 2026. River y Belgrano se enfrentarán en el Mario Alberto Kempes el próximo domingo 24 a las 15.30 y uno levantará el trofeo de la Liga Profesional de Fútbol.

Domingo 24 de mayo

15.30 River (2°B) – Belgrano (5°B) -TNT Sports / ESPN Premium –

La localía quedó determinada según el siguiente punto del Reglamento del Torneo:

8.5.1 La condición de local a efectos organizativos quedará determinada en función de la posición que cada uno de los equipos ocupe en la Tabla de su Zona, correspondiendo la localía a aquel que se encuentre mejor ubicado.

8.5.2 En caso de igualdad al cabo de los 90 minutos reglamentarios, se recurrirá a un tiempo suplementario de 30 minutos (dos tiempos de 15) y de persistir la igualdad, se ejecutará una serie de tiros desde el punto penal, conforme a las disposiciones del art. 111 apartado I, punto 1) c) del Reglamento General de AFA.