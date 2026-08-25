Rifa de Bomberos Voluntarios de Ayacucho 2026 / Este sábado 29, cuarto sorteo

Les compartimos el resultado del 3° Sorteo Rifa Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Ayacucho, realizado este sábado 25 de Julio por Lotería de la Ciudad Nocturna.
Felicitamos a los ganadores y agradecemos a todos por colaborar con nuestra institución;
Fueron entregados los premios correspondientes al 1er sorteo de nuestra rifa anual, realizado el sábado 30 de Mayo por Quiniela de la Ciudad nocturna.
Recordamos los ganadores:
N°5798 KAREN VILA – LABAT 1217
N°5750 SUSANA ALMIRON – SÁENZ PEÑA 561
N°9357 MARIANO ENFADAQUE – VILLA ALEM
N°8707 PEDRO MOREU – COLÓN 952
N°4557 ELSA ÁLVAREZ Y RAÚL maNZI – ARENALES 1518
Felicidades para todos!!!
Recordamos el próximo sorteo sábado 25 de Julio.
Les compartimos el resultado del 2° Sorteo Rifa Asoc. Civil Bomberos Voluntarios de Ayacucho
Realizado este sábado 27 de Junio por Lotería de la Ciudad Nocturna.
Felicitamos a los ganadores y agradecemos a todos por colaborar con nuestra institución.
Fueron entregados los premios correspondientes al 1er sorteo de nuestra rifa anual, realizado el sábado 30 de Mayo por Quiniela de la Ciudad nocturna.
Recordamos los ganadores:
N° 6931 Raul Dario Oillataguerre – MURGIER 1993
N°5555 ANA OLMOS – AV. MIGUENS 97
N°0716 MIGUEL CISNEROS – ALMAFUERTE 1250
N°3023 NELIDA CABRERA – A. DEL VALLE 1821
N°0877 SUSANA URBINA – A. DEL VALLE 2157
Felicidades para todos!!!
Recordamos el próximo sorteo sábado 27 de Junio.
Bomberos Voluntarios tiene en circulación su rifa anual consistente en 5000 boletas y más de 144 millones de pesos en premios. El sorteo final tendrá una casa a estrenar ubicada en Güemes al 600, lindera a la anterior.
La rifa se podrá pagar en 7 cuotas de 15 mil pesos (105.000 total) siendo en el mes de noviembre de 2026 el sorteo definitivo.
PREMIOS…
•AGOSTO
🛒1° premio mercaderías por $2.500.000
🛒2° premio mercaderías por $2.000.000
🛒3° premio mercaderías por $1.200.000
🛒4° premio mercaderías por $1.000.000
🛒5° premio mercaderías por $600.000
•SEPTIEMBRE
🛒1° premio mercaderías por $3.000.000
🛒2° premio mercaderías por $2.500.000
🛒3° premio mercaderías por $1.500.000
🛒4° premio mercaderías por $1.300.000
🛒5° premio mercaderías por $1.000.000
•OCTUBRE
🛒1° premio mercaderías por $4.000.000
🛒2° premio mercaderías por $3.000.000
🛒3° premio mercaderías por $2.000.000
🛒4° premio mercaderías por $1.700.000
🛒5° premio mercaderías por $1.300.000
🚩SORTEO FINAL NOVIEMBRE
🏠1° premio una vivienda a estrenar en Güemes n°626, valuada en $75.000.000 (escriturada)
🛒2° premio mercaderías por $7.500.000
🛒3° premio mercaderías por $5.500.000
🛒4° premio mercaderías por $3.000.000
🛒5° premio mercaderías por $1.500.000
🛒6° premio mercaderías por $1.300.000
🛒7° premio mercaderías por $1.100.000
🛒8° premio mercaderías por $1.000.000
🛒9° premio mercaderías por $800.000
🛒10° premio mercaderías por $600.000
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