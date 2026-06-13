Rifa de Bomberos de Ayacucho 2026 / Se entregaron los premiso del primer sorteo

13 junio, 2026 Redacción destacados, Locales, locales DIA 0
Fueron entregados los premios correspondientes al 1er sorteo de nuestra rifa anual, realizado el sábado 30 de Mayo por Quiniela de la Ciudad nocturna.
Recordamos los ganadores:
1️⃣ N° 6931 Raul Dario Oillataguerre – MURGIER 1993
2️⃣ N°5555 ANA OLMOS – AV. MIGUENS 97
3️⃣ N°0716 MIGUEL CISNEROS – ALMAFUERTE 1250
4️⃣ N°3023 NELIDA CABRERA – A. DEL VALLE 1821
5️⃣ N°0877 SUSANA URBINA – A. DEL VALLE 2157
Felicidades para todos!!!
Recordamos el próximo sorteo sábado 27 de Junio.

Bomberos Voluntarios tiene en circulación su rifa anual consistente en 5000 boletas y más de 144 millones de pesos en premios. El sorteo final tendrá una casa a estrenar ubicada en Güemes al 600, lindera a la anterior.

La rifa se podrá pagar en 7 cuotas de 15 mil pesos (105.000 total) siendo en el mes de noviembre de 2026 el sorteo definitivo.

PREMIOS…

•JUNIO
🛒1° premio mercaderías por $1.800.000
🛒2° premio mercaderías por $1.500.000
🛒3° premio mercaderías por $800.000
🛒4° premio mercaderías por $600.000
🛒5° premio mercaderías por $400.000
•JULIO
🛒1° premio mercaderías por $2.000.000
🛒2° premio mercaderías por $1.600.000
🛒3° premio mercaderías por $1.000.000
🛒4° premio mercaderías por $700.000
🛒5° premio mercaderías por $500.000
•AGOSTO
🛒1° premio mercaderías por $2.500.000
🛒2° premio mercaderías por $2.000.000
🛒3° premio mercaderías por $1.200.000
🛒4° premio mercaderías por $1.000.000
🛒5° premio mercaderías por $600.000
•SEPTIEMBRE
🛒1° premio mercaderías por $3.000.000
🛒2° premio mercaderías por $2.500.000
🛒3° premio mercaderías por $1.500.000
🛒4° premio mercaderías por $1.300.000
🛒5° premio mercaderías por $1.000.000
•OCTUBRE
🛒1° premio mercaderías por $4.000.000
🛒2° premio mercaderías por $3.000.000
🛒3° premio mercaderías por $2.000.000
🛒4° premio mercaderías por $1.700.000
🛒5° premio mercaderías por $1.300.000
🚩SORTEO FINAL NOVIEMBRE
🏠1° premio una vivienda a estrenar en Güemes n°626, valuada en $75.000.000 (escriturada)
🛒2° premio mercaderías por $7.500.000
🛒3° premio mercaderías por $5.500.000
🛒4° premio mercaderías por $3.000.000
🛒5° premio mercaderías por $1.500.000
🛒6° premio mercaderías por $1.300.000
🛒7° premio mercaderías por $1.100.000
🛒8° premio mercaderías por $1.000.000
🛒9° premio mercaderías por $800.000
🛒10° premio mercaderías por $600.000

Foto: Facundo Membrilla. Audio: Urgente Ayacucho

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