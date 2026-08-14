Rifa 2026 de la Cooperadora del Hospital «Dr. Pedro Solanet» / El sábado 29 de Agosto, 2do sorteo

Este sábado 29 de Agosto de 2026 y por Lotería nocturna de CABA (ultima jugada) se realizará el primer Sorteo de la Rifa Anual de la Coop. Del Hospital Municipal de Ayacucho y del Hogar de Ancianos San Francisco Javier.

Estará en juego una orden de compra de $ 1.500.000.-

Este sábado 25 de Julio de 2026 y por Lotería nocturna de CABA (ultima jugada)se realizó el primer Sorteo de la Rifa Anual de la Coop. Del Hospital Municipal de Ayacucho y del Hogar de Ancianos San Francisco Javier.

– Resultó favorecido el N° 5080, Adquirido por Esther Jaime de San Martin 1483 de Ayacucho.

– Consistente en PESOS UN MILLON QUINIENTOS MIL ( $1.500.000 ).

– Felicitaciones Esther.

Gracias a todos los q se SUMARON adquiriendo su número, se vendieron en su totalidad.

VAMOS POR MÁS!!!

SUMATE…Dice es slogan de la Cooperadora del Hospital y Hogar de Ancianos…

Y vaya si la gente acompaña, se lanzó la Rifa Anual hace unos días, y ya se vendieron todos los números…VAMOS POR MAS !!!

Consultada por nuestra redacción, la actual presidente de la institución Lía Pessolano, sostuvo; «estamos muy muy agradecidos, la gente nos pide números y no hay más. Tuvimos una respuesta fabulosa de Ayacucho y de gente de nuestra ciudad que vive en otras ciudades. Muy felices de que nuestro trabajo tenga tanto acompañamiento. gracias a todos».