Rifa 2025 de Bomberos – Este sábado 27 de Septiembre, será el 5to sorteo mensual

Este sábado 27 de Septiembre se concretará el 5to sorteo de la Rifa de Bomberos Voluntarios 2025, estando en juego;

SEPTIEMBRE 1° premio mercaderías por $2.200.000 2° premio mercaderías por $1.600.000 3° premio mercaderías por $1.200.000 4° premio mercaderías por $1.000.000 5° premio mercaderías por $600.000

El pasado sábado se realizó el 4to sorteo de la rifa, estos fueron los ganadores;