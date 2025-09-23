Rifa 2025 de Bomberos – Este sábado 27 de Septiembre, será el 5to sorteo mensual

Este sábado 27 de Septiembre se concretará el 5to sorteo de la Rifa de Bomberos Voluntarios 2025, estando en juego;
SEPTIEMBRE
1° premio mercaderías por $2.200.000
2° premio mercaderías por $1.600.000
3° premio mercaderías por $1.200.000
4° premio mercaderías por $1.000.000
5° premio mercaderías por $600.000
El pasado sábado se realizó el 4to sorteo de la rifa, estos fueron los ganadores;
Fueron entregados los premios correspondientes al 3er sorteo de nuestra rifa anual, realizado el sábado 26 de Julio por Quiniela de la Ciudad nocturna.
Recordamos los ganadores:
Nº 0405 Nancy Loto – Belgrano 855
Nº 8526 Lucas Calonge
N° 0918 Maximiliano Luque – Mar del Plata
Nº 2605 Juan Fleitas – Solanet 1021
Nº 2239 M. Josefa Mujica y Mariano Etchepare – Alem 563
Felicidades para todos!!!
Recordamos el próximo sorteo sábado 30 de Agosto.
Resultados del 3er sorteo
Les compartimos el resultado del 3° Sorteo Rifa Asociación Civil Bomberos Voluntarios de Ayacucho, realizado este sábado 26 de Julio por Lotería de la Ciudad Nocturna.
Entrega de premios del 2do sorteo
Días pasados se concretó la entrega de los premios del 2do sorteo, que tuvo lugar el 28 de Junio próximo pasado;
Resultados del 2do sorteo
Compartimos el resultado del 2° Sorteo Rifa Asoc. Civil Bomberos Voluntarios de Ayacucho, realizado este sábado 28 de Junio por Lotería de la Ciudad Nocturna. Gracias a todos por colaborar.
Fueron entregados los premios correspondientes al 1er sorteo de nuestra rifa anual, realizado el sábado 31 de Mayo por Quiniela de la Ciudad nocturna.
Recordamos los ganadores:
Nº 1777 LAUTARO FRANCO PEREZ GUEMES 985
Nº 6449 ALEJANDRA MAISTRUARENA SAN JUAN 1895
Nº 3454 NAIR BRUNO RIVADAVIA 569
Nº 3186 FABIAN MANTEROLA SARMIENTO 393
Nº 7759 ANDREA DIAZ BERRA 762
Felicidades para todos!!!
Resultados del primer sorteo
Les compartimos el resultado del 1° Sorteo Rifa Asoc. Civil Bomberos Voluntarios de Ayacucho, realizado el 31 de Mayo por Lotería de la Ciudad Nocturna. Gracias a todos por colaborar.
La misma tiene un valor de $70.000 pagaderos en 7 cuotas de $ 10.000.- en los meses de Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre, Octubre y Noviembre.
•OCTUBRE
1° premio mercaderías por $3.000.000
2° premio mercaderías por $2.000.000
3° premio mercaderías por $1.500.000
4° premio mercaderías por $1.200.000
5° premio mercaderías por $800.000
SORTEO FINAL NOVIEMBRE
1° premio un Duplex a estrenar en Rivadavia n°371, tasado en $55.000.000
2° premio mercaderías por $5.000.000
3° premio mercaderías por $4.000.000
4° premio mercaderías por $2.000.000
5° premio mercaderías por $1.000.000
6° premio mercaderías por $600.000
7° premio mercaderías por $400.000
8° premio mercaderías por $300.000
9° premio mercaderías por $240.000
10° premio mercaderías por $200.000
SORTEO CON CUOTA AL DÍA PAGA
¡Gracias por colaborar con nuestra Institución!
