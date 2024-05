Riestra no es récord: el chico de Racing que debutó en Primera a los 13 años

Mateo Apolonio, quien con 14 años y 1 mes había debutado ante Newell’s en la Copa Argentina, era, supuestamente, el dueño de un registro histórico, pero un grupo de investigadores encontró un caso que supera esa marca.

El récord de Mateo Apolonio como el jugador más joven en debutar en la Primera del fútbol argentino, al ingresar en la derrota de Deportivo Riestra ante Newell’s por 1-0 en los 16avos de final de la Copa Argentina con 14 años y 1 mes, duró apenas unos días.

Es que el revuelo que se generó hizo que el Centro para la Investigación de la Historia del Fútbol (C.I.H.F.) revisara las fechas de nacimiento de todos los futbolistas que alguna vez disputaron al menos un encuentro en la máxima categoría, sobre todo quienes participaron durante huelgas de profesionales, y encontraron el caso de Carlos Antonio Castriotta, quien jugó en Racing en 1975 con 13 años y 9 meses.

“Tenía 13 años, me faltaban aún dos meses para cumplir los 14 y era el más chico del grupo. Yo sabía que tenía el récord pero me lo guardaba para mí, no pensé que pudiera interesarme. Pero sí, yo soy el jugador más joven en debutar en Primera División”, le reconoció el protagonista al diario Clarín.

La presencia de Castriotta en la máxima categoría se dio durante una derrota histórica de la Academia porque cayó en la penúltima fecha del Campeonato Metropolitano de Primera División por 10-0 ante Rosario Central el 14 de agosto de 1975, jornada en la que River se consagró campeón luego de 18 años.

Sin embargo, la aparición del juvenil en Primera no fue un hecho aislado, es decir, no era una decisión apresurada del cuerpo técnico para batir un registro ni porque se tratara de una figura estelar, como los casos de Sergio Agüero y Diego Maradona, quienes lo hicieron con 15 años, sino que fue parte de un equipo repleto de jugadores de Octava y Novena División.

Carlos Antonio Castriotta tiene 62 años y guarda en su memoria el único partido que jugó en Primera.

La Academia no fue el único que alineó chicos, pero sí el que tuvo más jóvenes en sus filas. ¿La razón? Los profesionales habían acatado la decisión de Futbolistas Argentinos Agremiados, que había convocado a una huelga por tiempo indeterminado ante la resistencia de AFA a suscribir el Convenio Colectivo de Trabajo ya acordado.

La síntesis de Racing 0-10 Rosario Central en 1975, cuando debutó Castriotta.

En diálogo con el mismo medio, Castriotta recordó cómo se gestó la presencia de tantos chicos en ese duelo: «Estábamos entrenando en el club y quedábamos algunos jugadores de Séptima, Octava y Novena. Vino Carlos Squeo , que era el capitán, y nos explicó la situación. Racing estaba pasando un mal momento y si no se presentaba creo que tenía que pagar una multa».

A su vez, añadió: «Nos dijo que Central iba a jugar con la Tercera campeona. Igual, dijimos que no teníamos problema. Y él nos aseguró que no nos iban a tratar de carneros por jugar ese partido, que estaba claro que lo hacíamos por Racing”.

El Canalla, que se quedó con la victoria de manera cómoda, tampoco utilizó profesionales, pero sí contó con la Tercera, que hicieron notar la diferencia contra jugadores de Novena, Octava y Séptima. Ese día Castriotta usó la camiseta número 7 pese a que era un habilidoso diez. Además, ni siquiera estuvo el técnico presente, sino que fue Tito Repollo Castelli, su ayudante, quien dirigió el equipo.

La historia se conoció después del trabajo de los investigadores Sergio Pittis y Fernando Ferreira (del Departamento de Historia y Cultura de Racing Club), Oscar Barnade, Hugo Pécora, Javier Roimiser, Raúl Ramírez, Mariano Volcovich, Carlos Stortz, Ignacio Titimol, entre otros, quienes accedieron a las fechas de nacimientos de los 13 juveniles que jugaron en Racing ese día. De hecho, Castriotta sabía de su récord, pero no quería contarlo mucho. “Quién me iba a creer, por eso siempre me lo quedó para mi” , le dijo a Clarín y agregó: «A mis nietos les decía del récord y se reían, ahora saben que es verdad”.

Más allá de ese día que quedó grabado en la memoria del protagonista y batió un récord, fue el único duelo que disputó en Primera porque, si bien llegó a Tercera, quedó libre cuando la Academia descendió en 1983. Luego pasó por Los Andes, pero tras realizar el servicio militar no volvió a jugar al fútbol. Trabajó en una obra social, importó muebles y ahora realiza fletes.

La lista de los jugadores más jóvenes en debutar en Primera la lidera Castriotta por haber hecho su estreno debido a esa huelga y lo sigue Apolonio. Después aparecen varios jugadores de Racing que participaron del mismo partido que Castriotta, pero también hay varios que debutaron un poco más grandes durante otros conflictos (1971 y 1948). Sin embargo, entre ellos aparecen dos que hicieron su estreno por sus cualidades: Sergio Agüero, quien lo consiguió el 5 de julio de 2003 con 15 años y un mes, y Diego Maradona el 20 de octubre de 1976, con 15 y 11 meses.

Quiénes son los jugadores más jóvenes en debutar en Boca y River

Denny Ramírez, exdelantero de Boca, es el siguiente en esta particular lista, ya que con 15 años, 11 meses y 24 días -muy cerca de Diego- fue titular en el encuentro que el Xeneize enfrentó a Mariano Moreno de Junín por el Torneo Nacional 1982. Además, mantiene vigente el récord de ser el futbolista más joven en jugar en Primera con la camiseta azul y oro.

Otro que se sumó a la lista hace poco tiempo es Franco Mastantuono de River, cuando en el duelo entre el Millonario y Argentinos Juniors ingresó a los 16 minutos del complemento, transformándose de esta manera también en el jugador de menor edad en debutar con La Banda, con poco más de 16 años.

