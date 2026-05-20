+ RICARDO MARIANO ETCHEPARE – Q.E.P.D.

Falleció en Buenos Aires este miércoles 20 de Mayo a la edad de 70 años, Ricardo Mariano Etchepare. Sus hijos Carolina, Mariana, Ricardo Antonio y Alejandro Etchepare; sus hijos políticos Omar y Jorge; sus nietos Ayelén, Emilio, Oriana, Juliana y Mariano; junto a demás familiares, amigos y seres queridos participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Municipal hoy miércoles 20 a las 11,30 horas previo oficio religioso en sala velatoria. Hogar de duelo: Almafuerte 620.

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