Resultados en la zona como en provincia: Lunghi 3º y perdió Suescun en Rauch

Luego de lo que fue la histórica victoria de Fuerza Patria (PJ) sobre Somos Buenos Aires (Acuerdo Cívico), resultados similares se registraron en la zona. En Rauch, la oposición logró imponerse por unos 900 votos de diferencia siendo un cachetazo a la figura del Intendente Maximiliano Suescun.

En Tandil, el lunghismo terminó tercero, peleando palmo a palmo el peronismo y La Libertad Avanza, que hasta el momento de este artículo, disputaban voto a voto al ganador.

En Balcarce, LLA ganó por algo más de 1 punto sobre Somos Buenos Aires.

Qué pasó en la Provincia para Diputados y Senadores, sección por sección:

1ª sección:

Fuerza Patria (Gabriel Katopodis): 47,44%, LLA (Diego Valenzuela): 37,06%.

2ª Sección:

Fuerza Patria (Diego Nanni): 35,42%; LLA (Natalia Blanco): 29,79%

3ª Sección:

Fuerza Patria (Verónica Magario): 53,90%; LLA (Maximiliano Bondarenko): 28,51%

4ª Sección:

Fuerza Patria (Diego Videla): 40.34%, LLA (Gonzalo Cabezas): 30.30%

5ª Sección:

LLA (Guillermo Montenegro): 41.68%; Fuerza Patria (Fernanda Raverta): 37.53%

6a Sección:

LLA (Oscar Liberman): 41.74%, Fuerza Patria (Alejandro Dichiara): 34.15%

7ª Sección:

Fuerza Patria (Maria Inés Laurini): 38.23% LLA (Alejandro Speroni): 32.84%

8ª Sección:

Fuerza Patria (Juan Ariel Archanco): 44.04%, LLA (Francisco Adorni): 36.55%