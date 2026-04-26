Resultados del Campeonato Argentino de ruta para las categorías Master y Elite II en Olavarría

Con una destacada convocatoria de corredores de todo el país, este jueves se disputó la segunda jornada del Campeonato Argentino de ruta para las categorías Master y Elite II en Olavarría, con las pruebas de pelotón que marcaron el desarrollo del día.

En Master E2, Roberto Martínez (Olavarría) se quedó con el triunfo, seguido por Juan Haedo (Acinproba) y Alberto Tartarone (Acinproba). En Master E1, el ganador fue Carlos Dinamarca (Neuquina), con Francisco Posse (Olavarría) en el segundo lugar y Juan Damico (Juninense) en el tercero.

En Damas D, la victoria fue para Patricia Gorosito (Acoba), escoltada por Mirta Bonjour (Juninense). En Damas C, Carolina Rojo (Litoral Santafesino) se impuso, seguida por María Barragán (Mar y Sierras) y Verónica Amati (Acoba).

En Master D2, Benito Dazzan (Metropolitana) se subió a lo más alto del podio, con Jorge Bartet (Pueblo de la Paz) y Carlos Zicavo (Acoba) completando las posiciones. En Master D1, el triunfo quedó en manos de Miguel Ocanto (Mar y Sierras), seguido por Javier Cieri (Acinoba) y Néstor Varela (Juninense).