Resultados del área de Tránsito tras el fin de semana

Desde la Secretaría de Seguridad de la comuna informaron lo acontecido durante el fin de semana. Allí detallaron lo siguiente:

Domingo 9: Personal de Tránsito fue convocado a la intersección de Av. Solanet y Pasteur, donde minutos antes se había registrado un accidente de tránsito entre un automóvil y un motovehículo marca Corven 110cc.

El conductor del rodado, un menor de edad, carecía de la documentación correspondiente, por lo que el mismo fue retenido.

Operativos de control: Durante el fin de semana se realizaron diversos operativos en distintos puntos de la ciudad, arrojando el siguiente resultado:

– 16 infracciones labradas por distintos motivos.

– Secuestro de 2 motovehículos y 1 automóvil por carecer de documentación, escape antirreglamentario y falta de elementos de seguridad.