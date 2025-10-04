Reprogramaron la Fiesta Regional del Choripán 2025: la nueva fecha del evento en Ranchos

El importante evento se reprogramó por malas condiciones climáticas. De todos modos, siguen las mismas actividades programadas inicialmente.

Asado y choripán. Foto: NA

La Fiesta Regional del Choripán en Ranchos tuvo un importante cambio: se reprogramó la fecha de realización, producto de las malas condiciones climáticas anunciadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La nueva fecha elegida es el viernes 10 de octubre, jornada que será feriado.

El evento, que cuenta con la organización Ballet Folklórico General Paz, se lleva a cabo en la Isla Central de la Laguna de Ranchos y estaba programado en un principio para el domingo 5. Sin embargo, ante el pronóstico de lluvias y tormentas para la zona, se decidió pasar para otra fecha.

La Fiesta Regional del Choripán fue reprogramada para el viernes 10 de octubre. Foto: Instagram

Más allá del cambio de fecha, sigue la misma programación vigente, además de las actividades culturales. Esto incluye el cierre de Lele Lovato, el cantante y violinista que se presentará en Ranchos.

La entrada seguirá siendo libre y gratuita y se asoma como una jornada ideal para disfrutar de choripanes al aire libre. Desde la organización invitaron a llevar sombrillas y reposeras, para disfrutar en comodidad durante toda la jornada.

N. de la R; fuentes NA y Canal 26.