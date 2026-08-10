Relanzamiento del radicalismo en La Plata

Emiliano Balbín encabezó el relanzamiento del radicalismo bonaerense: «Somos un partido de poder que va a dar pelea en cada rincón de la Provincia». Más de un millar de militantes, jóvenes, vecinos, intendentes y autoridades partidarias, el presidente de la UCR bonaerense, Emiliano Balbín, encabezó un acto en La Plata donde presentó la hoja de ruta del partido de cara a los próximos desafíos electorales y de gestión en la provincia de Buenos Aires.

Durante su discurso, Balbín llamó a superar las discusiones internas para enfocar el trabajo partidario directamente en las demandas de la sociedad. «Quiero comités que dejen de ser espacios de catarsis, autoayuda o terapia colectiva, para volver a ser la usina de ideas y el motor del cambio hacia adelante que necesita la provincia de Buenos Aires», enfatizó el titular del Comité Provincia.

En ese sentido, remarcó la importancia de fortalecer la presencia territorial sin perder de vista un proyecto provincial integral. «No quiero conducir un partido que termine siendo una mera federación de vecinalismos. Quiero conducir un radicalismo que tenga identidades locales fuertes, cercanía total con sus vecinos, y una mirada estratégica común para toda la Provincia», sostuvo.

Asimismo, Balbín ratificó la vocación de gobierno del radicalismo en los ciento treinta y cinco municipios bonaerenses y fijó postura de cara a la construcción de alianzas electorales: «Para poder acordar, primero hay que reforzar la identidad y ganar competitividad. Solo podremos construir un acuerdo si primero tenemos peso propio. Somos un partido de poder que va a disputar el poder en cada rincón de la Provincia».

El acto cerró con un encendido llamado a la militancia a encabezar la alternativa política frente a la gestión provincial actual: «Queremos el poder para gobernar. Queremos gobernar para transformar. Y queremos transformar para que esta Provincia sea la provincia donde todos quieran vivir».

Estuvieron presentes, el senador Nacional por la provincia de Buenos Aires, Maximiliano Abad, el ex vicegobernador Daniel Salvador, la diputada nacional Karina Banfi, el ex diputado Walter Caruso, intendentes, concejales, y diferentes dirigentes políticos. También estuvo presente el presidente de la UCR Nacional, Leonel Chiarella, quien al finalizar el acto saludó a las flamantes autoridades y a todos los presentes.

Convención y actividad por la mañana en el Comité

En paralelo a la Convención provincial se llevó a cabo en la sede del radicalismo bonaerense una jornada encabezada por el presidente del Comité Provincia, Emiliano Balbín, que reunió a intendentes, legisladores nacionales y provinciales, concejales, consejeros escolares, dirigentes territoriales, representantes de la OTR, la Juventud Radical y Franja Morada.

Durante la misma se entregaron certificados a todos los presidentes de comités de distrito, a la Organización de Trabajadores Radicales, y a miembros del Plenario.

Por su parte, previo al acto de asunción, se llevó adelante la Convención Provincial, que eligió a su mesa de conducción y demás órganos partidarios.