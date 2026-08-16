Recuerdo – Alberto Sansiviero preparador de motores; «Una vida dedicada a la mecánica y el automovilismo»

Recuerdo – Publicada 27-5-2020. Gracias por atendernos Alberto, nos gustaría en el diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar hacer un repaso por tú trayectoria vinculada al automivilismo, que sabemos que ha sido y es muy importante…

A. al D; ¿Cómo fueron los inicios, como empezaste como mecánico?

A. S;”Primero Buenas tardes para vos y todos los lectores. Mis inicios como mecánico fueron, después de haber trabajado un tiempo como empleado en una panadería y no gustándome los horarios; se abre un taller en frente a la casa de mis padres del Sr Horacio Alberro, en el cual entro a trabajar en el año 1976 como aprendiz. Con el transcurrir de los años pase por: Lo de Carlos «el conejo» Jeanmart, Agencia Renault y luego en la Agencia Deutz. Abriendo mi propio taller en el año 1987”.

A. al D; ¿ Como se dio lo de los autos de carreras?

A. S;”Mi primer paso en el ambiente deportivo fue a los 16 años ayudando a un amigo ( Sergio Santilli) el cual corrió un campeonato en motos en la pista del Aero Club. Después llegaron los karting con Beto Soler, entre otros. Para continuar en la misma categoría pero en asfalto con Cheche Martínez”.

A. al D;¿En que categorías has incursionado?

A. S;”Uy….Muchas. Como te comentaba anteriormente, las motos, el karting. Colabore un tiempo en el armado de un Tc ,de una peña local. Continúe con la categoría promocional 850 del atlántico atendiendo a los pilotos: Leonardo e Ignacio Preciozo, Gustavo Padin, Benito Villanueva y alguno mas que en estos momentos no recuerdo, ja…

Continuando con motores para la categoría APAC, Repitiendo la atención a Benito Villanueva, prosiguiendo con Daniel Camacho (con el cual logramos llegar a una amistad que hoy en día mantenemos) hicimos varios campeonatos en la divisional «B».

Después en el año 2010 se venia el debut de mi hijo Juan Pablo en la categoría Formula A en la cual hizo sus primeros pasos. La continuidad en la categoría APAC viene de la mano del piloto Alberto Domínguez con quien en la clase A logramos buenos parciales. En el mismo año llega a mi taller el querido y recordado Jeronimo Lupiano y ahí es mi primera vez preparando un Ford. Con jeronimo pudimos obtener el 3er puesto en Rauch y el segundo en Tandil sobre el cierre de la temporada 2011. Al año siguiente llego el Primer triunfo para ambos en la categoría.

Siguiendo con la preparación de los motores llego el turno de atender a Fabricio Mendizábal, en la divisional B con buenos resultado incluyendo algunos podios y logrando el acenso a la divisional A.

Llega el tiempo de Iganacio «nacho» Della Maggiora ( alguien muy conocido en la ciudad) compitiendo dos temporadas en la divisional B con muy buenos resultados; en la ultima temporada peleando el uno hasta el final y por una resolución de técnica dudosa nos quedamos con las manos vacías no pudiendo lograr el objetivo.

Al mismo tiempo se alquilaba motor de mi propiedad al piloto Cesar Erdicoborda oriundo de Azucena.

Año 2014 llegó la primera preparación de un motor Dodge, conducido por Andres Stefan. Año 2015 continúan los trabajos siendo el responsable del armado del motor del valían de Oscar Durutovich. Dado a la enfermedad que tuvo en su momento el recordado Hugo Sánchez quien era el responsable de ese motor.

Siguiendo con el orden cronológico y continuando con los motores 6 cilindros, el grupo del cual soy parte, decidio armar un Tc del sudeste. La preparación estuvo bajo mi responsabilidad. El piloto fue Oscar Durutovich un gran amigo que me a dado el automovilismo.

En esta categoría obtuvimos grandes logros, peleamos campeonatos; hasta que… llego un momento en el que parecía que al resto no le gustaba nuestro gran funcionamiento y nos bajaron.

También el año 2018 le entregamos motores de mi propiedad a “Lole” Goycoechea oriundo de Villa Gesell en la divisional Tc del sudeste.

Dando un volantazo a mi vida automovilista sucedió que, a fines del año 2015 junto con mis hijos decidimos adquirir un Volskawagen Senda y construirlo desde cero en auto de carreras e incursionar en el Rally. Logrando con mucho esfuerzo y sacrificio a fines del 2017 poner el auto en los caminos. A su vez se integro Jerónimo Vitral al equipo ( en su momento él competía con un Fiat 1)

Al año siguiente comenzamos en la segunda carrera del campeonato, logramos varios triunfos y a raíz de eso logramos traer el primer campeonato de rally para Ayacucho.

En el 2019 comenzamos el año ganando; a su vez arrancamos esa temporada trabajando en el auto de Jeronimo quien se sumaba nuevamente a nuestro equipo y con vistas de pelear el campeonato. Tal es así que a fin de año y con algunas carreras menos por parte del joven piloto Vitral se logro el sub campeonato y el campeonato de navegantes.

A fines del año 2019 un proyecto nuevo golpeaba mi puerta: Aparecía la categoría TSC y nuevamente Oscar Durutovich volvía a confiar en mi. En esa oportunidad se corrió en el autódromo de Balcarce con un 4to y un 5to puesto”.

A. al D;¿ Es muy diferente la preparación de un motor de una categoría a otra?

A. S;”En la mayoría de las categorías zonales los motores 6 cilindros hablando en el ámbito zonal, no, tienen muy poca diferencia. Algo de compresión, alzadas de leva por nombrarte algunas cosas. En el caso del Rally son motores 4 cilindros STD en el cual hay que trabajar mucho mas para lograr una mayor potencia y durabilidad”.

A. al D;¿ como han evolucionado los elementos técnicos con el correr del tiempo?

A. S;”Hoy contamos con distintos elementos de pruebas para saber el rendimiento y demás detalles de un motor: Bancos de prueba, rolo, y la clásica tirada en la ruta que es la que no miente y todos los apasionados la disfrutan…»

A. al D;¿ Alguna vez pudiste correr vos o te hubiera gustado?

A. S;”Si, corrí como acompañante en la categoría APAC con Oscar Durutovich, los dos últimos años que se permitieron los mismos; pero no es lo que a mi me agrada, prefiero trabajar en los motores”.

A. al D;¿ Que se siente que hoy tus hijos estén compitiendo?

A. S;”Es…algo muy lindo que tus hijos sigan tus pasos…No muchos lo han podido llevar a cabo. Contando con que ellos además me regalaron un campeonato que no es un detalle menor”.

A. al D;¿ Cada semana tiene un sabor especial, compartirlo con ellos y el finde semana también?

A. S;”Si… durante la semana hay mucho nerviosismo para llegar a terminar todo; se revisan los autos, se prueban, se discute un poco y el finde semana se disfruta. El asado del sábado a la noche en la asistencia, las sobremesas con amigos y bueno al otro dia termina la carrera y es un volver a empezar”.

A. al D;¿ Que autos y de que categorías estas preparando?

A. S;”En este año complicado hay muchas cosas que estamos esperando, no hay nada cerrado , pero si tenemos en vista el proyecto del TSC, un motor mas para una categoría que aun no esta definida y los dos autos de rally; ya con eso suficiente jajaja”.

A. al D;¿ Es mucha responsabilidad tu trabajo, porque es gran parte del resultado que un piloto puede tener?

A. S;”Si…Es verdad, pero también lo vivo como un trabajo más como si fuese la misma responsabilidad que atender un auto del taller ( todo tiene que funcionar bien). Si bien mi pasión es el armado de los motores a la cual le dedico muchas horas del fin de semana”.

A. al D;¿ Se aprende todos los días en esto, o con lo que uno sabe alcanza?

A. S;”Cocodrilo que se duerme es cartera; tenes que pensar, trabajar y probar cosas todos los días ( carburación, distribuidor, escapes) por mencionar algunas cosas”.

A. al D;¿ Cuentan hoy con los elementos e instalaciones para hacer todo un motor en Ayacucho?

A. S;”No, lamentablemente no. Tenemos que viajar a distintos lugares por todo lo que conlleva armar un motor. ejemplo ir a la rectificadora. Nosotros en nuestro taller además del el armado, hacemos el envainado de aceite y a raíz de ello es un trabajo menos que destinamos a otra localidad”.

A. al D;¿ Quienes han formado parte de tu trabajo, de los equipos?

A. S;”Por empezar mis hijos, Simón Olavarrieta, Emilio Galera y algunos otros amigos que cuando disponen de tiempo libre acompañan”.

A. al D; ¿ Si tuvieras que hacer un agradecimiento, para quienes seria?

A. S;”Para la familia, al recordado Hugo Sánchez quien me enseño mucho de lo que hoy se, a Tingui Laurenti, a todas las personas que confiaron en mi trabajo a lo largo de mi carrera y a todos los preparadores de Ayacucho con quienes siempre nos consultamos y ayudamos”.

A. al D; Para terminar, ¿ Como han vivido la pandemia y lo han sobrellevado en familia?

A. S;”Bien, Tratando de cumplir con los cuidados y extrañando las tareas habituales incluyendo el automovilismo”.

A. al D;¿Pensas que nos dejara algo positivo todo este tiempo vivido?

A. S;”En un principio creí que sí, pero hoy me doy cuenta que estoy equivocado, seguimos cada uno con nuestras miserias lamentablemente. Sin más quiero agradecer a Ayacucho al Día y sus propietarios, por haberse acordado de mí y permitir dar a conocer mi historia dentro del automovilismo…Aún quedan mucho mas por contar, pero seria muy largo…”.

A. al D Gracias Alberto, queríamos compartir un momento con alguien que en forma silenciosa tiene un marcado reconocimiento en el automovilismo zonal, y así nos lo hacen saber los pilotos y colegas…Muchas gracias.

La secuencia gráfica nos muestra; Portada, victoria en el Tc del Sudeste con Durutovich, 1-Oscar Durutovich, con nuestra mecánica en el histórico Juan Manuel Fangio, 2-Con el mismo piloto, cuarto y quinto puesto en el TSC ( categoría turismo especial de la costa, año 2019), 3-Jerónimo Vitral (Rally Mar y Sierras claze zm) sub campeonato y campeonato de navegantes, año 2019, 4-Lole Goycoechea piloto de Villa Gesell ( tc del sudeste año 2018) con un motor de mi propiedad, 5-Rally Mar y Sierras ( clase ZM, año 2017, 2018 y 2019) campeón en el 2018, «Un privilegio que a pocos se les suceda» y esta relacionado a sus hijos la frase final, 6-Cesar «toto» Erdicoborda piloto de Azucena (categoría Apac b año 2012), 7-Ignacio Nacho Della Maggiora (categoría Apac b año 2014), 8-Andrés Stefan piloto de Misiones, radicado en Rauch. (categoría Apac b año 2014) , 9-Oscar Durutovich piloto de Balcarce ( categoría Apac A año 2015), 10 y 11-Oscar Durutovich ( categoria Tc del sudeste primer año, 2017), 12-Ignacio «Nacho» Della Maggiora (categoría Apab b año 2013), 13-Fabricio Mendizabal piloto de Rauch (categoría apac B y A año 2012 y 2013), 14- Jerónimo Lupiano (categoria apac B año 2012) primer triunfo del doc en la categoría.15-Alberto Domínguez (categoría apac A, año 2011), 16-Fórmula A (comienzos de mi hijo Juan Pablo, año 2010), 17-Jerónimo Lupiano (categoria apac B año 2012), 18-Daniel Camacho (categoría Apac b), 19-Debut como acompañante con el balcarceño Oscar Durutovich (año 2005), 20-Benito Villanueva (categoría Apac, mis comienzos como motorista en la categoría), 21-Foto junto a Oscar «pincho» Castellanos y el Fiat de Leonardo Preciozo, 22-Presentación del Fiat 600 Ignacio Preciozo (categoría promocional 850), 23-Recuerdo con «cheche» Martínez (épocas del karting, mis comienzos), 24 y 25, Rally Mar y Sierras con mis hijos en la rampa y presentación.