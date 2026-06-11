Recuerdo; 1922 – 14 de agosto – 2020 – Cuando Ángel “Pocho” Guisande, fue «Honor al Mérito Deportivo»

El Club Sarmiento de Ayacucho cumplía 98 años de fútbol en estos días del 2020, y una rica historia de años de gloria, fue cuando un tribunal que administrando justicia, premió a un jugador de fútbol del Club Sarmiento con el título de “Honor al Mérito Deportivo” con plaqueta y medalla de oro.

Fue para Ángel Rodolfo Guisande, y cumpliéndose en esos días en el marco de un nuevo aniversario de la fundación del Club Atlético Sarmiento de nuestra ciudad, entidad de la calle 25 de Mayo. 98 años de fútbol cuyos directivos han denominado esta celebración “98 años de fútbol” y Ayacucho al día ha querido adherirse a este festejo reproduciendo una resolución del honorable tribunal de penas de la liga de fútbol de fecha Octubre de 1963 que presidía por entonces el señor José Félix Calabrese, siendo secretario era Abre Burgos y vocal el Señor Guillermo Sanjurjo.

El Señor Calabrese explicaba la prensa;”En ese momento quienes conformaban este tribunal adecuamos algunas innovaciones dentro del marco del texto de la reglamentación que dirigía el mismo y una de ellas fue, la entrega de una medalla de oro al jugador de primera división que observara la mejor conducta durante el transcurso del Campeonato de cada año. Nuestro compromiso era el de concurrir durante todos los domingos por la tarde y también por la mañana a la cancha, cuando jugaban las primeras y las reservas en virtud de llevar a cabo en las evaluaciones pertinentes el comportamiento de todos los protagonistas analizándose las mismas, en las reuniones que se hacían los días miércoles en el club Atlético. Allí estudiábamos los informes de los árbitros, minuciosamente los conceptos expuestos en nuestra calidad de veedores, las que sumados a los informes elaborados por los jueces facilitaban nuestra tarea.

Sintetizando, los jugadores que fueron parte de los distintos equipos del transcurso de 1963, es que se resuelve que el jugador Ángel Rodolfo Guisande, integrante del plantel de primera división del club Sarmiento Campeón de esta temporada 1963, recibiera esta distinción”.

Desde la redacción del diario digital www.ayacuchoaldia.com.ar felicitamos en su momento a nuestro querido amigo, y destacamos su labor como futbolista, dirigente, representante de prensa, sus contactos y trayectoria de años siendo parte de instituciones, de la fiesta del ternero y dando una mano a quien lo necesitara en distintas ocasiones. Un especial saludo a su familia y felicitaciones por este hermoso recuerdo.

Pasa el tiempo pasa y Pocho hace 3 años que no esta entre nosotros

En los próximos días se cumplirán 3 años de la partida fisica de Angel Rodolfo Guisande, así de rápido pasa el tiempo. Nuestros recuerdos son los mejores por la relación que manteníamos, y también propicio este momento para destacar una vez más sus grandes dotes de futbolista, dirigente, relación con los medios locales y de la zona y sobre todo su enorme ser, amigo, trabajador, buena gente….