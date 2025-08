Recrear – Este domingo 3 en la Plaza «René Favaloro», Jornada recreativa, deportiva y cultural

Así invitó Nancy Guzmán; «Llego el momento de empezar a actuar con hechos, criticamos, hablamos y no actuamos solo hay que intentarlo, y creo que tendremos que volver con el acercamiento a las familias, niños, adolescentes, como lo hacíamos antes con mi hermano «el chino» a través del deporte, pasaron 35 años y volvemos a creer que no hay otro camino que acercarnos a la gente, no contamos con medios económicos, pero si contamos con el sueño, con experiencia, con pasión a lo que hacemos, que podemos cambiar la realidad en su pensamiento de un niño, joven ,de un adulto, que puede interactuar, que puede ser escuchado, que puede soñar, solo con crear estos espacios donde nosotros vallamos a ellos y podamos ayudar, cada uno con un pequeño aporte ayudaremos a tener una sociedad más empática, como tanto se habla, hoy comenzamos nosotros ojalá se sumen más proyectos para cambiar esta realidad. SIN NADA SOLO CON LA COVICCION DE COMENZAR UN PROYECTO A LARGOS AÑOS, NO SOLO EN EPOCA DE POLITICA sino para siempre porque debemos formar jóvenes para que sigan en este camino, pero primero ,nosotros los adultos en dar el ejemplo, Y VAMOS A DEMOSTRAR QUE SE PUEDE. Hoy 2025 con el grupo. SUMATE tu opinión será escuchada. Si quieres colaborar con un juguete, un caramelo, una golosina etc. todo aquello que pueda hacer feliz a un niño, lo podes hacer, ellos lo recibirán seguramente. Gracias».

X