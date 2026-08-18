Reabrió Hortensia y quedó….hermoso!!!!

Bellísimo quedo Hortensia. Las remodelaciones llegaron y ya están esperando a que llegues al local que luce lindo por donde se lo mire. Ayacuchoaldia.com.ar estuvo allí, charlando con Chapa y Jose, luego de lo que fueron intensos días de trabajo, con su gran equipo que se dedicó a la par.

Con probadores nuevos, detalles que hacen que te sientas mucho más a gusto aún de lo que ya disfrutabas cada vez que ibas a Hortensia. Allí el tiempo pasa porque te hacen sentir realmente como en casa. Hortensia…lindísimo quedó!!!!