Rauch – Nutrida agenda de la Fiesta Nacional del Ave de Raza de cara a Septiembre

La comisión organizadora de la Fiesta Nacional del Ave de Raza comenzó a poner en marcha una serie de propuestas y eventos con el objetivo de recaudar fondos y seguir avanzando en la organización de una nueva edición de la tradicional celebración, que se llevará a cabo en septiembre en Rauch.

El cronograma de actividades comenzará este 14 de Junio con una Tarde de Té, que se desarrollará desde las 17 horas en las instalaciones del Club Avícola. Desde la organización señalaron que la propuesta invita a vivir “un momento especial, vivenciando la ceremonia del té, disfrutando de danzas, música y moda”. Las tarjetas ya se encuentran a la venta y pueden adquirirse comunicándose al 2494-598145.

Las acciones continuarán el 21 de Junio con el lanzamiento de un Bono Contribución Especial Día del Padre, una iniciativa destinada a fortalecer los recursos económicos de la entidad de cara a los preparativos de la fiesta.

En tanto, para el 9 de Julio está prevista una nueva edición de la tradicional venta de pollos.

El calendario de propuestas cerrará el 18 de julio con la celebración del Día del Amigo, que tendrá como escenario el salón del Grupo Gobo. El evento comenzará a las 22 horas y contará con la actuación de Anabella y Banda Libre y Kachy Band en una noche que promete música, baile y diversión.

N. de la R; fuente La Nueva Verdad de Rauch/ Alejandro Izquierdo.