Rauch – Javier Rodríguez inauguró la puesta en valor de la Chacra El Albardón

Este viernes se inauguró la puesta en valor de la Chacra Experimental El Albardón, en el partido de Rauch, provincia de Buenos Aires, marcando un hito para la producción regional, la investigación y la capacitación. Las obras incluyeron la recuperación de edificios históricos y la creación de nuevos espacios funcionales para la comunidad productiva.

El ministro de Desarrollo Agrario provincial, Javier Rodríguez, encabezó el acto: «La idea de una chacra experimental es desarrollar conocimiento, tecnología, investigaciones prácticas y fundamentalmente módulos productivos para fortalecer la educación, la formación de los agrónomos y los veterinarios», destacó.

Aquel espacio rural, ubicado en el camino vecinal 60, en la colonia del mismo nombre, cuenta con 223 hectáreas dedicadas a la investigación y experimentación en ganadería regenerativa ovina, bovina y apicultura, además de un uso pedagógico para prácticas.

En concreto, las obras incluyeron el refuerzo estructural del galpón existente de 200 metros cuadrados, que ahora funciona como un Salón de Usos Múltiples (SUM). Además, se incorporaron dos oficinas, una sala dormitorio para recibir a investigadores, profesionales o estudiantes, y una sala habilitada como PUPAA para producir alimentos para toda la provincia. Se instalaron sanitarios y una matera como espacio de descanso. También se realizaron mejoras en la instalación eléctrica, la iluminación y el entrepiso. Se restauró la casa de caseros, optimizando sus condiciones de habitabilidad, y se construyó una galería semicubierta de 70 metros cuadrados en el frente del galpón. Todo esto se llevó a cabo gracias a una importante inversión de la provincia.

Avanzan las PUPAAs

Uno de los puntos más destacados de la inauguración fue la habilitación de una Pequeña Unidad Productiva de Alimentos Artesanales (PUPAA), la quinta en Rauch. Esto permitirá la producción de dulces, mermeladas, alfajores, panificados, dulces sólidos y frutas confitadas y abrillantadas.

«Estamos hablando de un establecimiento habilitado para producir alimentos de bajo riesgo sanitario, y lo estamos haciendo en un momento con un contexto país muy difícil, pero aquí hay una provincia que sigue invirtiendo», resaltó Rodríguez.

Producción regenerativa

La Chacra El Albardón es administrada por los ingenieros agrónomos Emiliano Pérez y Marcelo Riuné, y cuenta con varias líneas de trabajo. Actualmente atraviesa un proceso de transición hacia una producción regenerativa, cambiando el pastoreo continuo por el Pastoreo Racional.