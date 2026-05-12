Rauch fue sede del 1er Torneo Anual de Unidos por el Patín Artístico

El domingo, el SUM del Polideportivo Municipal recibió elTorneo Anual de la asociación Unidos por el Patín Artístico (UPA), un evento que reunió a alrededor de 100 patinadoras de la región.

La Escuela Municipal de Patín Artístico de Rauch, dirigida por la profesora Gabriela Miñola, contó con la participación de 15 alumnas, quienes obtuvieron destacados resultados en distintas categorías.

La jornada se desarrolló en un gran marco de acompañamiento familiar y deportivo, destacándose el crecimiento del patín artístico local y el compromiso de las jóvenes deportistas de la ciudad.