Rauch fue sede del 1er Torneo Anual de Unidos por el Patín Artístico

El domingo, el SUM del Polideportivo Municipal recibió el 1er Torneo Anual de la asociación Unidos por el Patín Artístico (UPA), un evento que reunió a alrededor de 100 patinadoras de la región.
La Escuela Municipal de Patín Artístico de Rauch, dirigida por la profesora Gabriela Miñola, contó con la participación de 15 alumnas, quienes obtuvieron destacados resultados en distintas categorías.
Resultados de las representantes rauchenses:
* 3.ª C – 16 años y más: 1.er puesto para Lola Porrazzo.
* 3.ª C – 14 años: 1.er puesto para Laureana Pérez.
* 4.ª C – 16 años: 1.er puesto para Evelyn Barragán.
* 5.ª C – 13 años: 2.º puesto para Jazmín Ascazuri y 3.er puesto para Paulina Moyano.
* 5.ª C – 12 años: 3.er puesto para Ana Suárez y 5.º puesto para Isabella Etcheverry.
* Escuela Formativa – 13 años: 1.er puesto para Martina Hirch Paris.
* Escuela Formativa – 11 años: 1.er puesto para Pilar Cano y mención especial para Justina Pastor.
* Escuela Formativa – 10 años: 1.er puesto para María Nieves Bayones.
* Escuela Formativa – 9 años: 3.er puesto para Josefina Tomassi.
* Incentivo – 11 años: 1.er puesto para Charito Sánchez Macías y 3.er puesto para Josefina Migueliz.
* Incentivo – 10 años: 3.er puesto para Agostina Quintana.
* Incentivo – 9 años: 1.er puesto para María Eugenia Poffer.
La jornada se desarrolló en un gran marco de acompañamiento familiar y deportivo, destacándose el crecimiento del patín artístico local y el compromiso de las jóvenes deportistas de la ciudad.
N. de la R; fuente Emisora FM Rauch.
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