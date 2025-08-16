Rauch – Carnearon 6 vaquillonas a un productor local

Entre el 12 y 13 de agosto, desconocidos mataron 6 vaquillonas en un establecimiento ubicado a pocos kilómetros de esa ciudad.

El hecho tuvo lugar en un establecimiento ubicado a poca distancia del acceso a Egaña, pero en partido de Ayacucho, perteneciente al productor Jorge Elías, domiciliado en la vecina ciudad.

Según confirmó el Crio. Oscar Díaz, jefe del CPR Ayacucho, a nuestro medio, el hecho se produjo en los días mencionados y los malvivientes accedieron al campo donde realizaron la matanza de 6 vaquillonas de 300 kg. aproximadamente cada una, de las cuales carnearon 5.

Por el momento, la policía investiga el caso, con indicios que llevarían a una banda que trabaja en este tipo de delitos en una ciudad vecina.

N. de la R; fuente ABC HOY / Rauch – Damián Miguel.