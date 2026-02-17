Rauch – Apoyo provincial a instituciones y clubes

Con la presencia del subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad entregó equipamiento al polideportivo municipal y a los clubes Boca y Botafogo, que además recibió herramientas para su recuperación tras el incendio. La visita se enmarca en el trabajo territorial que impulsan el gobernador Kicillof y el ministro Larroque.

En el marco de las acciones que lleva adelante el gobierno provincial para acercar diversas políticas públicas al territorio, autoridades del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a cargo de Andrés Larroque, visitaron el municipio de Rauch y desarrollaron una intensa agenda de trabajo. Durante la jornada, hicieron entrega de distintos materiales para clubes del distrito.

La actividad fue encabezada por el subsecretario de Deportes, Cristian Cardozo, quien recorrió primero las instalaciones del club Botafogo para hacer entrega de los materiales que había solicitado la institución, a través del intendente Maximiliano Suescún, tras el incendio de grandes proporciones que sufrió en octubre pasado.

En ese marco, el Ministerio concretó la entrega de una hidrolavadora, una motoguadaña y un freezer, junto a otras herramientas para el mantenimiento y funcionamiento diario del club, además de la provisión de equipamiento deportivo que incluyó pelotas, banderines, conos, y cintas de delimitación de cancha, entre otros elementos.

Durante la recorrida, Cardozo afirmó que “esta medida ratifica la decisión del Estado bonaerense, en el marco de la política que impulsa el gobernador Axel Kicillof junto al ministro Andrés Larroque, de seguir apoyando el desarrollo de los clubes, que son fundamentales para construir comunidad y contención frente al ajuste del Gobierno nacional”.





De allí las autoridades se dirigieron posteriormente hacia el Club Atlético y Social Boca Juniors de Rauch, para hacer una nueva entrega de materiales deportivos. Con estas acciones, a través de sus distintos organismos, la cartera apunta a seguir fortaleciendo el desarrollo de las entidades y sus comunidades, en todo el territorio bonaerense. En esta oportunidad se articularon en el distrito las líneas de gestión de las áreas de Deportes, Economía Social y Políticas Sociales del Ministerio.

El subsecretario de Deportes agregó que “en un contexto donde muchas veces se estigmatiza a los jóvenes, por el contrario, desde la Provincia impulsamos acciones para acompañarlos en su desarrollo, fortaleciendo los espacios de participación e integración de sus comunidades”.

El funcionario provincial también recorrió el polideportivo municipal, donde visitó la cancha de fútbol, los espacios destinados a handball, básquet y tenis, y el natatorio cubierto. En ese marco, realizó la entrega de un kit deportivo a las autoridades locales para fortalecer las actividades que se desarrollan en el predio.

Por parte del Municipio, participaron la directora de Deportes, Mónica Azcasuri, junto a integrantes del gabinete local. También acompañaron la recorrida las concejalas y concejales Luciana Guzmán, Martín Crocci, Agustina Berlari y Luciano Barberis. En representación del Club Botafogo, estuvo presente Mauricio Bisgarra, mientras que por Boca participó Manuel Onreita.