RALLY ENDURANCE «Las 3 Horas» MTB de BALCARCE 2026 | 5ta. Edición

Fecha puntable para el 17º Campeonato «KMI-20 Años»

Copa Bikes Amigorena.

Ficha Técnica:

Cuando: Domingo 12 de Julio de 2026

Dónde: Reserva Fundación Juan Manuel Fangio – Balcarce. Ubicación via Google Maps



Organiza: Asociación de Bomberos Voluntarios de Balcarce.

Colabora: MTB Balcarce.

Crono: Kilometro Infinito.



Cronograma

• Sábado 11/07/2026

– De 15 a 19 hs.: acreditación y entrega de kit en Hotel Balcarce 646 (calle 16 esquina 17).

• Domingo 12/07/2026

– De 9,00 a 10,15 hs.: acreditación y entrega de kit en Reserva Juan Manuel Fangio (ingresando por calles 95 y 48).

– 11.00 hs.: largadas categorías competitivas y promocionales.

– 15.00 hs.: premiación.

REGLAMENTO (Ver reglamento completo al final de la página)

La competencia tendrá una duración de 3 horas para las categorías competitivas y de 1 hora y 30 minutos para las categorías promocionales. Será ganador de su categoría aquel corredor que en el tiempo estipulado de carrera logre completar el mayor número de vueltas.

Al cumplimentarse los tiempos establecidos de carrera, al pasar por la zona de control (manga) se les irá informando que han finalizado la competencia.

Hasta que se cumpla el tiempo estipulado de carrera, sea 3 horas o 1h30’, respectivamente, todo corredor que pase por la manga podrá abrir una nueva vuelta. Aquel corredor que decidiera dejar la competencia antes del tiempo programado, deberá informar en su paso por la zona de control, a fin de ser clasificado con la cantidad de vueltas que hubiese cumplimentado hasta ese momento.

El costo abonado en concepto de inscripción, NO TIENE DEVOLUCIÓN, en el caso de que el corredor por el motivo que fuese no pueda participar del evento. SI ES TRANSFERIBLE a otro corredor que ocupe su lugar.



CATEGORÍAS

COMPETITIVAS – 3 HORAS DE COMPETENCIA

Damas A hasta 39 años (Clases 1987 / 88 / 89 y posteriores)

Damas B de 40 a 49 años (Clases 1977 a 1988)

Damas C de 50 años y más (1976 / 75 / 74 y anteriores)

CABALLEROS

Juveniles de 16 a 19 años (Clases 2007 a 2010)

Elite de 20 a 34 años (Clases 1992 a 2006)

Master A de 35 a 39 años (Clases 1987 a 1991)

Master B1 de 40 a 44 años (Clases 1982 a 1986)

Master B2 de 45 a 49 años (Clases 1977 a 1981)

Master C1 de 50 a 54 años (Clases 1972 a 1976)

Master C2 de 55 a 59 años (Clases 1967 a 1971)

Master D1 de 60 a 64 años (Clases 1962 a 1966)

Master D2 de 65 años y más (Clases 1961 / 60 / 59 y más)

CATEGORIA E-BIKE libre

PROMOCIONALES – 90 minutos de competencia

Damas A hasta 39 años (Clases 1987 / 88 /88 y posteriores)

Damas B de 40 años a 49 años (de 1977 a 1986)

Damas C de 50 años y más (Clases 1976 / 75 / 74 / y anteriores)

Caballeros A hasta 39 años (Clases 1987 / 88 / 89 y anteriores)

Caballeros B de 40 a 49 años (Clases 1977 a 1986)

Caballeros C de 50 años (Clase 1967 a 1976))

Caballeros D de 60 años y más (Clases 1966 / 1965 / 1964 y anteriores)

Los menores de edad, en cualquier categoría, deberán llevar una autorización firmada por padre, madre o tutor.

NO SE INSCRIBE EL DÍA DE LA CARRERA

NO HAY PREINSCRIPCIÓN. HASTA QUE NO ESTÁ EFECTIVIZADO EL PAGO DE LA INSCRIPCIÓN NO SE RESERVA EL LUGAR.

CIRCUITO

– EXTENSION DEL CIRCUITO: 8.500 metros

– DESNIVEL POSITIVO POR VUELTA: 190 metros.



INSCRIPCIONES:

MUY IMPORTANTE: si sos bombero voluntario, en el cuadro del formulario de inscripción que dice COMENTARIOS (Representa a) indicar el Cuartel al que pertenecen y su número de Legajo.

CLIK ACA para enviar tus datos. Por favor chequear que el correo donde les responderemos este funcionando y revisar la bandeja de Correo Spam o No deseado. Gracias.

La respuesta no es automática. estaremos respondiendo de lunes a viernes a las 13 y a las 20 hs. y, si no tenemos evento, también los sábados.

Costo de la Inscripción para todas las categorías:

– Hasta el 03/06/2026: $ 80.000.- / Bomberos $ 56.000.-

– Desde el 04/06/2022 hasta el 02/07/2026: $ 90.000.- / Bomberos $ 63.000

– DESDE el 03/07/2026 hasta el 09/07/2026: $ 100.000.- / Bomberos $ 70.000

Derechos de inscripción:

Premios según lo publicado en el item PREMIOS – Medalla finisher – Kit del Corredor – Placa del corredor – Derecho a participar de la prueba – Asistencia sanitaria – Clasificación – Seguro.

Modos de inscripción: a través del sitio web www.kilometroinfinito.com.ar y kmitodoapulmon.com.ar

CENTROS DE INSCRIPCIÓN HABILITADOS:



> En Balcarce: HTM Bicicletas, de Marcelo Colavita, Calle 20 e/17 y 19.

> Mar del Plata: Bicicletería AMIGORENA CYCLES, Colón 7199.

> También en las carreras donde esté cronometrando Kilometro Infinito.



PREMIOS

– Del 1º al 5º en todas las categorías.

– Premio a la dama y el caballero que realicen la vuelta más rápida en la modalidad competitiva.

HABRA SERVICIO DE CANTINA A CARGO DE LA ASOCIACION DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE BALCARCE

REGLAMENTO 2026

CONTACTOS

WhatsApp 2266-677488 (Marcelo)