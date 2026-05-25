Rally de Lavalle – Villarino en la Junior y la general / A – 1eros Bilbao – Brescia

Jorge Villarino/Sebastián Urriza ganaron el Rally de Lavalle, la tercera fecha de la temporada. Los últimos campeones absolutos de la categoría protagonizaron un gran trabajo, llevando el Renault Clio de la clase Junior al primer lugar de la clasificación general, superando varios autos de clases más potentes e incluso con tracción integral.

La competencia terminó con varios golpes de escena, entre ellos, el abandono del local Adrián Gabotto junto al madariaguense Gonzalo Yoldi, quienes habían liderado la competencia desde el comienzo y antes de salir a recorrer los últimos dos tramos, a la salida del reagrupe, la correa de distribución dijo basta y los dejó fuera de carrera.

En la general y también en la clase Junior a Villarino lo escoltaron Marina Goicoechea/Daniel Pérez a 36.7, quedando en la tercera posición Alfredo Dávila/Braian Ferreyra, quienes sobre VW Gol MR, además ganaron la divisional RC2S, quedando segundos en esta clase José Luis Catera/Daniel Ramirez (Subaru).

En su reaparición, luego de algunas carreras ausentes, César Bilbao/Sebastián Brescia (VW Gol) se impusieron en la A, siendo este el tercer triunfo consecutivo del piloto de Nicanor Otamendi en tierras lavallenses.

José Bastan/Patricio Márquez fueron imbatibles en la N7 y lograron la victoria que les permite soñar con repetir el título en la divisional. Diego Scigliano/Dario Bereciartua quedaron segundos y los que llegaron como punteros del certamen, Leonardo y Agustín Cirillo en la tercera posición.

Pablo Carcano/Fernando Strangis (Renault Clio) ganaron de punta a punta la N3, donde fueron escoltados por Rubén Manzoni/Maximiliano Varas.

Pablo Veiras/Alfonso Mutio llevaron al Toyota Etios a la victoria en la RC5. Un triunfo muy valioso, ya que se llevan muy buena cantidad de puntos, teniendo en cuenta, además, el abandono de Nicanor Bianco/Rocio Ratari, sus principales rivales en el campeonato. Los ganadores fueron escoltados por Betina Dominguez/Guido Villalba, logrando su mejor resultado en la categoría.

La N1 tuvo una definición muy apretada, donde Kevin Echeveste/Juan Ceschi, lograron recuperarse de una penalización de 20 segundos que sufrieron el sábado y terminaron ganando la carrera por apenas 2.4 sobre los marplatense Gustavo Grassi/Ulises Grassi, padre e hijo que hicieron su primera participación juntos en el rally. La tercera posición quedó en manos de Rodolfo Luján/Esteban Podazza.

Facundo Gabilondo/Shaiel Hagg (VW Gol) obtuvieron su primer triunfo juntos al llevarse la N1 Light, escoltados por Thiago y Gustavo Benavidez (Chevrolet Corsa).

Cortando una racha de varios abandonos, algunos de ellos cuando eran líderes, Alan Kerlin/Nicolás Bacigaluppo fueron los mejores de la A Histórica, triunfo muy sufrido además porque llegaron al final con muchos inconvenientes. El local José Luis Bogado junto al madariaguense Joaquín Montenegro fueron los que ocuparon el segundo escalón del podio, siendo un premio a un gran esfuerzo por poder estar presentes en este rally lavallense.

El próximo capitulo, cuarto de la temporada, será el Rally de Mar Chiquita, desde el 19 al 21 de Junio.

Clasificadores Finales por Clases:

RC2S:

1) A. Dávila/B. Ferreyra (VW Gol) 1.08:09.8

2) J. L. Catera/D. Ramírez (Subaru) +4:24.9

JUNIOR:

1) J. Villarino/S. Urriza (Renault Clio) 1.07:19.2

2) M. Goicoechea/D. Pérez (VW Gol) +36.7

A:

1) César Bilbao/Sebastián Brescia – Ayacucho- (VV Gol) 1.12:08.7

N7:

1) J. Bastan/P. Márquez (VV Gol) 1.09:02.3

2) D. Scigliano/D. Bericiartua (VV Gol) +1:12.7

3) L. Cirillo/A. Cirillo (VV Gol) +1:26.7

RC5:

1) P. Veiras/A. Mutio (Toyota Etios) 1.12:15.1

2) B. Domínguez/G. Villalba (VW Gol) +1:40.7

3) M. Sancho/A. Velázquez (Toyota Etios) +2:13.8

4) S. Fernández/B. Targiano (Renault Sandero) +8:46.6

N3:

1) P. Carcano/F. Strangis (Peugeot 206) 1.14:29.2

2) R. Manzoni/M. Varas (VV Gol) +4:08.8

N1:

1) K. Echeveste/J. C. Ceschi (VV Gol) 1.12:04.9

2) G. Grassi/U. Grassi (VV Gol) +2.4

3) R. Lujan/E. Podaza (VV Gol) +2:07.4

4) F. De Roco/F. Caraccioli (VV Gol) +2:37.6

5) C. Ferrari/P. Galilea (VV Gol) +2:53.5

6) E. Gasparri/J. C. Diaz (VV Gol) +1.01:48.0

N1L:

1) F. Gabilondo/S. Hagg (VV Gol) 1.14:29.2

2) T. Benavídez/G. Benavídez (Chevrolet Corsa) +50:00.5

AH:

1) A. Kerlin/N. Bacigalupo (Renault 18) 1.18:13.7

2) J. L. Bogado/Montenegro (Renault 18) +5:11.4

3) E. Tetaz/G. Gerez (Renault 18) +37:03.4